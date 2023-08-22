Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı başvuruları ne zaman, başlayacak? ÖTV'siz telefon şartları merak konusu oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Genel Seçimleri öncesinde öğrencilere vergi muafiyeti müjdesi vermişti. Erdoğan, yükseköğrenimdeki gençlere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacağını söylemişti. Konuyla ilgili bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Peki, ayrıntılar belki oldu mu? Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı (indirimi) ne zaman başlayacak?

Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı başvuruları ne zaman, başlayacak? ÖTV'siz telefon şartları merak konusu oldu - 1

Üniversite öğrencileri, bir defaya özel olarak vergiden muaf tutulacak ve vergisiz telefon ve bilgisayar sahibi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üniversite öğrencileri için vergisiz telefon, bilgisayar ve bedava internet adımlarının atıldığını söyledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı başvuruları ne zaman, başlayacak? ÖTV'siz telefon şartları merak konusu oldu - 2

Gençlere verdikleri sözü tutacaklarını aktaran Erdoğan “Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız.” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı başvuruları ne zaman, başlayacak? ÖTV'siz telefon şartları merak konusu oldu - 3

MEHMET ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışma olup olmadığının sorulması üzerine Şimşek, bu konuda bir çalışma olduğunu ancak detay paylaşamayacağını söyledi.

Şimşek, konunun TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasıyla gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da "Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclis'in açılması gerekir. İdari karar gerektirenler, idari kararla yapılır. Ne zamanlama ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım." yanıtını verdi. Bakan Şimşek, çalışmanın tamamlanmadığı konularda değerlendirme yapmasının doğru olmayacağını vurguladı.

Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı başvuruları ne zaman, başlayacak? ÖTV'siz telefon şartları merak konusu oldu - 4

Şimşek, konunun TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasıyla gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da "Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclis'in açılması gerekir. İdari karar gerektirenler, idari kararla yapılır. Ne zamanlama ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım." yanıtını verdi. Bakan Şimşek, çalışmanın tamamlanmadığı konularda değerlendirme yapmasının doğru olmayacağını vurguladı.

Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı başvuruları ne zaman, başlayacak? ÖTV'siz telefon şartları merak konusu oldu - 5

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek.

Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER