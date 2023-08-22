Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı başvuruları ne zaman, başlayacak? ÖTV'siz telefon şartları merak konusu oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Genel Seçimleri öncesinde öğrencilere vergi muafiyeti müjdesi vermişti. Erdoğan, yükseköğrenimdeki gençlere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacağını söylemişti. Konuyla ilgili bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Peki, ayrıntılar belki oldu mu? Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı (indirimi) ne zaman başlayacak?
Üniversite öğrencileri, bir defaya özel olarak vergiden muaf tutulacak ve vergisiz telefon ve bilgisayar sahibi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üniversite öğrencileri için vergisiz telefon, bilgisayar ve bedava internet adımlarının atıldığını söyledi.