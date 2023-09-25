Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı ne zaman başlayacak? ÖTVS'siz telefon satışı bekleniyor
Öğrencilere vergisiz telefon-bilgisayar satışı son günlerin en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Eylül ayı başında düzenlenen son Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, gelecek toplantıda konuya dair gelişmeler olacağı açıklanmıştı. Peki, öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı ne zaman başlayacak?
Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı, 2023-2024 eğitim yılının hemen öncesinde gündem oldu. Son olarak Kabine Toplantısı'nda ele alınan konunun bu ay içinde netlik kazanması bekleniyor. Yüz binlerce öğrenci ise söz konusu indirimin kapsamını ve son gelişmeleri öğrenmek istiyor. İşte, vergisiz telefon ve bilgisayar satışında son gelişmeler...