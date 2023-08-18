Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı ne zaman başlayacak, şartlar neler?

ÖĞRENCİYE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, AK Parti seçim beyannamesinde yer alan üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar satışı için tarih araştırmaları başladı. Seçimlerin sona ermesinin ardından birçok öğrenci, vergisiz telefon satışı için gündemi yakından takip ediyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.