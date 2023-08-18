Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı ne zaman başlayacak, şartlar neler?
Öğrenciye vergisiz telefon satışı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Üniversite öğrencileri, bir defaya özel olarak vergiden muaf tutulacak ve vergisiz telefon ve bilgisayar sahibi olacak. Konu hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Peki, öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı ne zaman başlayacak, Kimler bu haktan yararlanacak?
Öğrenciye vergisiz telefon satışıyla ilgili gelişmeler son günlerde ilgiyle takip ediliyor. Öğrencilere bir defaya mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar satışı yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu kapsamda en güncel açıklamaları takip ediliyor. İşte, vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar satışında en son bilgiler...