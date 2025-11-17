Öğrencilerin gözü İBB burs sonuçlarında: 2025 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

İBB burs başvuru sonuçları için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı fakat geçtiğimiz yıl başvurular kasım ayı başında tamamlanmış ve sonuçlar aralık ayının son günlerinde duyurulmuştu.

Buna göre; 2025 İBB burs sonuçlarının yine aralık ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.