Öğrencilerin gözü İBB burs sonuçlarında: 2025 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı?
17.11.2025 13:07
Birkan Erol
İstanbul'da eğitim gören üniversite öğrencilerine sağlanan İBB bursları için gözler sonuç ekranına çevrildi. Ekim ayında tamamlanan burs başvurularının ardından sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrencilere 2 taksit halinde 10 bin TL ödeme yapılacak.
2025 İBB burs başvurularının ekim ayında tamamlanmasıyla birlikte binlerce üniversite öğrencisi burs sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, 2025 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte 2025 İBB burs sonuçları için beklenen tarih.
İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İBB burs başvuru sonuçları için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı fakat geçtiğimiz yıl başvurular kasım ayı başında tamamlanmış ve sonuçlar aralık ayının son günlerinde duyurulmuştu.
Buna göre; 2025 İBB burs sonuçlarının yine aralık ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.
2025 İBB BURSU NE KADAR?
Burs sonuçları erişime açıldıktan sonra ödeme takvimi belli olacak. Geçtiğimiz yıllarda ödemeler ikişer taksit halinde hesaplara aktarılmıştı.
Bu yılda benzer şekilde 2 taksit halinde 10 bin TL olarak burs ödemelerinin yapılması öngörülüyor.