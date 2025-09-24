Öğrencilerin Songül ablası: "Ben bu işi yaparım" diyerek direksiyona geçti

Kozan ilçesinde 47 yaşındaki Songül Esen, 4 yıl önce ilçenin ilk kadın servis şoförü olarak direksiyon başına geçti.



Öğrencilerin 'Songül ablası' olan 2 çocuk annesi Esen, hem güvenli sürüşü hem de samimi tavırlarıyla velilerin de, öğrencilerin de takdirini topladı. Çocukları evlerinden alıp güvenle okullarına ulaştıran Esen, ders çıkışında ise onları ailelerinden biri gibi karşılayarak tekrar evlerine götürüyor. Servis bekleme sürelerinde aracın bakım ve temizliğini de yapan Esen, çocukları çok sevdiği için eşinden bu mesleği devraldığını anlattı