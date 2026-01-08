Öğrencilerine ders saatinde evini temizleten öğretmen hakkında karar

Konuyla ilgili olarak velilerin, olayın Milli Eğitim Temel Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu'na aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle şikayetçi olmasının ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Öğretmen görevden uzaklaştırıldı ve "insan ticareti" suçlamasıyla gözaltına alındı. İnsan ticaretinin suçu 8 ila 15 yıl arasında değişiyor, "zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek" gibi maddeleri kapsıyor.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Öğretmen D.T.'nin ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenildi. 15 ve 16 yaşındaki öğrencileri eve götürme nedenini, 12 yaşındaki kızına ait elbiseleri öğrencilere hediye etmek olarak açıklayan D.T., fotoğraflarda yer alan alkol şişelerinin ise su ile dolu olduğunu iddia etti.

Öte yandan D.T.'nin, okul müdürü de dahil olmak üzere pek çok meslektaşıyla karşılıklı yargıya intikal etmiş şikayetlerinin bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmen D.T., çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.