Öğrencilerine ‘İ’ harfini öğretmek için okula inek getirdi

"OKULU DÖRT DUVAR ARASINA SIĞDIRMAMAK LAZIM"

Öğretmene etkinlikte destek veren öğrenci velisi Rukiye Bilgin’de, “Eğitimin zamanı ve mekanı yoktur. Okulu dört duvar arasına sığdırmamak lazım. Neslihan öğretmeninde çocuklara çok büyük bir desteği var ve öğrencilerin daha iyi bir eğitim alması için elinden gelen desteği gösteriyor. Biz veliler de destek amaçlı ve çocuklarımızın daha iyi bir eğitim alması için elimizden ne geliyorsa yardımcı olamaya çalışıyoruz” diye konuştu.