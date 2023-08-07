Öğrenciye vergisiz telefon ne zaman? Vergisiz telefon satışı ne zaman başlar?
Öğrenciye vergisiz telefon satışıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son açıklamada, "Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız." ifadelerini kullanmıştı. Peki, öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak?
Öğrencilere vergisiz akıllı telefon satışı için araştırmalar yeni ay ile birlikte hız kazandı. Geride kalan seçim sürecinden bu yana gündemde olan vergisiz cep telefonu satışının ne zaman başlayacağı, kimleri kapsayacağı gibi detaylar merak konusu oldu. İşte, vergisiz telefon satışı hakkında son gelişmeler...