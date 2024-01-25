Öğretim görevlisi katliamında yeni ayrıntı: Eşini vurmadan önce yüzüne kezzap atmış

YÜZÜNE KEZZAP ATIP, AYAKLARINDAN VURMUŞ
Derya Uzelli Yılmaz'ın kardeşi Ramazan Onur Uzelli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Yusuf Yılmaz'ın tabancayla vurmadan önce ablasının yüzüne kezzap attığını ifade etti. Uzelli, şu ifadeleri kullandı:
"Yeğenim Linda Yılmaz'ı katleden Yusuf Yılmaz, mahkemenin belirlediği tarihlerde talebi oldukça görebilmekteydi. Son 1 aydır, yani bu hain planı yaptığı dönemde görme talebinde bulunmamıştır. Annem Dilek Uzelli ve yeğenim Linda Yılmaz'ın katili Yusuf Yılmaz hakkında defalarca şikayetlerimiz olmuş, bu şikayetler sonucu uzaklaştırma kararı alınmıştır. Lakin uzaklaştırma kararını dinlemeyen cani tehditlerine devam edip, babamı darp ettiği, ailemizi tehdit ettiği birçok olay gerçekleşmiştir. Tüm mercilere yapmış olduğumuz şikayetlere rağmen yeterli önlem alınmamıştır. Son olarak elektronik kelepçe talebimiz bile reddedilmiştir. Maalesef Yusuf Yılmaz, dün sabah saatlerin planladığı hain saldırıyı gerçekleştirmiş. Annem Dilek Uzelli'yi ve yeğenim Linda Yılmaz'ı hayattan koparmış, ablam Derya Uzelli'nin önce yüzünü kezzapla yakmaya çalışmış ve kasıtlı bir şekilde sakat bırakmak amacıyla her iki ayağından defalarca kurşunlanarak ağır bir şekilde yaralamıştır. Yapılan yanlış haber ve yorumlardan dolayı bu açıklamayı yapmak zorunda kalmış bulunmaktayız. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur."