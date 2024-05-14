Öğretmen atama takvimi 2024: 20 bin öğretmen atama başvuruları ne zaman yapılacak? (2024 MEB atama kontenjanları ve branş dağılımı)

2024 ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımları açıklandı.



Buna göre; Sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs tarihleri arasında alınacak.



Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek, adayların gireceği sözlü sınavlar ise 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak.