Öğretmen atama takvimi 2024: 20 bin öğretmen atama başvuruları ne zaman yapılacak? (2024 MEB atama kontenjanları ve branş dağılımı)

Öğretmen atama başvurularının ne zaman yapılacağı, atama bekleyen binlerce öğretmenin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin tarafından yapılan duyuru sonrasında, 2024 yılı öğretmen atama takvimi belli oldu. Bu yıl 20 bin öğretmen alımı yapacak olan MEB tarafından, başvuruların başlayacağı tarih açıklandı. Peki, 20 bin öğretmen atama başvuruları ne zaman yapılacak?

Öğretmen atama takvimi 2024: 20 bin öğretmen atama başvuruları ne zaman yapılacak? (2024 MEB atama kontenjanları ve branş dağılımı) - 1

2024 öğretmen atama başvuruları için tarih araştırmarı başladı. Atama bekleyen binlerce öğretmen adayının katılım sağlayacağı başvurular öncesinde MEB tarafından tarih duyuruldu. Peki, 20 bin öğretmen atama başvuruları ne zaman yapılacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Öğretmen atama takvimi 2024: 20 bin öğretmen atama başvuruları ne zaman yapılacak? (2024 MEB atama kontenjanları ve branş dağılımı) - 2

2024 ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımları açıklandı.

Buna göre; Sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek, adayların gireceği sözlü sınavlar ise 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak.

Öğretmen atama takvimi 2024: 20 bin öğretmen atama başvuruları ne zaman yapılacak? (2024 MEB atama kontenjanları ve branş dağılımı) - 3

2024 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BRANŞ DAĞILIMI

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 87 alandan en fazla kontenjan ayrılan beş branş ise şöyle: Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, Rehberlik 1.597, din kültürü ve ahlak bilgisi 1.594, İngilizce 968.

Öğretmen atama takvimi 2024: 20 bin öğretmen atama başvuruları ne zaman yapılacak? (2024 MEB atama kontenjanları ve branş dağılımı) - 4

TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ

Atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan listesi için tıklayınız.

Atama takvimi için tıklayınız.

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