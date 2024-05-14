Öğretmen atama takvimi 2024: 20 bin öğretmen atama başvuruları ne zaman yapılacak? (2024 MEB atama kontenjanları ve branş dağılımı)
Öğretmen atama başvurularının ne zaman yapılacağı, atama bekleyen binlerce öğretmenin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin tarafından yapılan duyuru sonrasında, 2024 yılı öğretmen atama takvimi belli oldu. Bu yıl 20 bin öğretmen alımı yapacak olan MEB tarafından, başvuruların başlayacağı tarih açıklandı. Peki, 20 bin öğretmen atama başvuruları ne zaman yapılacak?
2024 öğretmen atama başvuruları için tarih araştırmarı başladı. Atama bekleyen binlerce öğretmen adayının katılım sağlayacağı başvurular öncesinde MEB tarafından tarih duyuruldu. Peki, 20 bin öğretmen atama başvuruları ne zaman yapılacak?