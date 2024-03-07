Öğretmen atama takvimi 2024: Yeni öğretmen atamaları ne zaman, takvim belli oldu mu?

2024 yılı öğretmen atamaları için geri sayım başladı. Atama bekleyen binlerce öğretmen tarafından merakla beklenen 2024 MEB atama duyurusu öncesinde tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı son açıklamada, yeni öğretmen atamaları için Kabine'yi işaret etmişti. Peki, 2024 öğretmen atamaları ne zaman, takvim belli oldu mu?

Öğretmen atama takvimi 2024: Yeni öğretmen atamaları ne zaman, takvim belli oldu mu? - 1

Yeni öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağına yönelik araştırmalar sürüyor. 2024 yılı öğretmen alımına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, atanacak yeni öğretmen sayısının Kabine toplantısı sonrasında belli olacağını işaret etmişti. Peki, yeni öğretmen atamaları ne zaman, takvim belli oldu mu?

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Öğretmen atama takvimi 2024: Yeni öğretmen atamaları ne zaman, takvim belli oldu mu? - 2

2024 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

2024 yılı öğretmen atamaları sürecine ilişkin takvimin mart ayında belli olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarda, öğretmen alımına dair bir bilgi yer almadı.

Konuya ilişkin gelişmelerin ilerleyen günlerde yapılacak Kabine toplantısı sonrasında netleşmesi bekleniyor.

Öğretmen atama takvimi 2024: Yeni öğretmen atamaları ne zaman, takvim belli oldu mu? - 3

BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMEN ATAMALARI AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamanın ardından, öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

Bakan Tekin, yeni öğretmen atamalarına ilişkin şu açıklamada bulunmuştu;

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

Öğretmen atama takvimi 2024: Yeni öğretmen atamaları ne zaman, takvim belli oldu mu? - 4

EN SON 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILMIŞTI

Son olarak geçen yılın mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.

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