Öğretmen atama takvimi 2024: Yeni öğretmen atamaları ne zaman, takvim belli oldu mu?
2024 yılı öğretmen atamaları için geri sayım başladı. Atama bekleyen binlerce öğretmen tarafından merakla beklenen 2024 MEB atama duyurusu öncesinde tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı son açıklamada, yeni öğretmen atamaları için Kabine'yi işaret etmişti. Peki, 2024 öğretmen atamaları ne zaman, takvim belli oldu mu?
Yeni öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağına yönelik araştırmalar sürüyor. 2024 yılı öğretmen alımına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, atanacak yeni öğretmen sayısının Kabine toplantısı sonrasında belli olacağını işaret etmişti. Peki, yeni öğretmen atamaları ne zaman, takvim belli oldu mu?