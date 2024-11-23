Öğretmen atama tercih sonuçları 2024: MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 bin öğretmen ataması için tercih sonuçları bugün açıklanacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde açıklanacak olan öğretmen atama sonuçları, atama bekleyen on binlerce öğretmen adayının yüzünü gülümsetecek. Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları için tarih ve saat bilgisi sorgulanmaya başladı. Peki, 2024 sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Öğretmen atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, MEB tarafından yapılacak 20 bin öğretmen ataması öncesinde merak ediliyor. 20 Kasım'da tamamlanan sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin ardından, tercih yapan adaylar atama sonuçlarının açıklanacağı saati merak ediyor. Peki, 2024 sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?