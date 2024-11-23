Öğretmen atama tercih sonuçları 2024: MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Öğretmen atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, MEB tarafından yapılacak 20 bin öğretmen ataması öncesinde merak ediliyor. 20 Kasım'da tamamlanan sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin ardından, tercih yapan adaylar atama sonuçlarının açıklanacağı saati merak ediyor. Peki, 2024 sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?