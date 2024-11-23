Öğretmen atama tercih sonuçları 2024: MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 bin öğretmen ataması için tercih sonuçları bugün açıklanacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde açıklanacak olan öğretmen atama sonuçları, atama bekleyen on binlerce öğretmen adayının yüzünü gülümsetecek. Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları için tarih ve saat bilgisi sorgulanmaya başladı. Peki, 2024 sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Öğretmen atama tercih sonuçları 2024: MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 1

Öğretmen atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, MEB tarafından yapılacak 20 bin öğretmen ataması öncesinde merak ediliyor. 20 Kasım'da tamamlanan sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin ardından, tercih yapan adaylar atama sonuçlarının açıklanacağı saati merak ediyor. Peki, 2024 sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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Öğretmen atama tercih sonuçları 2024: MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 2

ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANACAK

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları 14-20 Kasım tarihinde tamamlandı. Öğretmen adaylarının, tercih sonuçları bugün açıklanacak.

20 bin öğretmen atama sonuçlarının, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı Pullman İstanbul Hotel'deki "20 bin Öğretmen Atama Töreni" sonrasında duyurulması bekleniyor.

Öğretmen atama tercih sonuçları 2024: MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 3

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nun ardından, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları 23 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 18.00 itibarıyla açıklanması bekleniyor.

Öğretmen atama tercih sonuçları 2024: MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 4

ATAMA TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Öğretmen adayları, 20 bin öğretmen atama tercih sonuçlarını e-Devlet giriş ekranı üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girdikten sonra görüntüleyebilecek.

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Öğretmen atama tercih sonuçları 2024: MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 5

Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefon numaralarına atama sonuçları kısa mesaj yolu ile bildirilecek.

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