Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Gözler Kabine'de (2024 MEB öğretmen atama takvimi)

Öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 2024 yılında yapılması beklenen öğretmen atamalarıyla ilgili geçtiğimiz aylarda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni öğretmen atamalarının Kabine'de gündeme geleceğinin sinyalini vermişti. Atama bekleyen binlerce öğretmen adayı ise gözlerini Kabine toplantısına çevirdi. Peki, 2024 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Gözler Kabine'de (2024 MEB öğretmen atama takvimi) - 1

Yeni öğretmen atama takvimi, 2024 yılında atama bekleyen binlerce öğretmen adayı tarafından araştırılıyor. 2023 KPSS puanıyla yapılması beklenen yeni öğretmen atamalarıyla ilgili ayrıntıların Kabine'de görüşülmesi bekleniyor. Yapılacak öğretmen atama sayısı da hükümetin yapacağı açıklamalar sonrasında belli olacak. İşte ayrıntılar.

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Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Gözler Kabine'de (2024 MEB öğretmen atama takvimi) - 2

2024 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

2024 yılı öğretmen atamaları sürecine ilişkin takvimin mart ayında belli olması bekleniyor.

Yapılacak yeni öğretmen atamasının ayrıntıları ise Kabine toplantısı sonrasında belli olacak.

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Gözler Kabine'de (2024 MEB öğretmen atama takvimi) - 3

BAKAN YUSUF TEKİN'İN AÇIKLAMALARI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamanın ardından, öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

Bakan Tekin, yeni öğretmen atamalarına ilişkin şu açıklamada bulunmuştu;

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Gözler Kabine'de (2024 MEB öğretmen atama takvimi) - 4

EN SON 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILMIŞTI

Son olarak geçen yılın mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.

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