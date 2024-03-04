Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Gözler Kabine'de (2024 MEB öğretmen atama takvimi)
Öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 2024 yılında yapılması beklenen öğretmen atamalarıyla ilgili geçtiğimiz aylarda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni öğretmen atamalarının Kabine'de gündeme geleceğinin sinyalini vermişti. Atama bekleyen binlerce öğretmen adayı ise gözlerini Kabine toplantısına çevirdi. Peki, 2024 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
Yeni öğretmen atama takvimi, 2024 yılında atama bekleyen binlerce öğretmen adayı tarafından araştırılıyor. 2023 KPSS puanıyla yapılması beklenen yeni öğretmen atamalarıyla ilgili ayrıntıların Kabine'de görüşülmesi bekleniyor. Yapılacak öğretmen atama sayısı da hükümetin yapacağı açıklamalar sonrasında belli olacak. İşte ayrıntılar.