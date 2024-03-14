Öğretmen atamalarında son durum: Öğretmen atamaları ne zaman? Atama branş dağılımı ve kadrolar belli oldu mu?
Öğretmen atama takvimi ve branş dağılımı binlerce adayın gündemindeki yerini koruyor. Mesleklerini icra etmek için atama başvurusunda bulunmak isteyen öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya odaklandı. Peki, öğretmen atamaları ne zaman? Atama branş dağılımı ve kadrolar belli oldu mu?
Öğretmen ataması tarihleri, kadroları ve branş dağılımı ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Son olarak geçtiğimiz yıl 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Yeni atama kararı için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları bekleniyor.