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Öğretmen atamalarında son durum: Öğretmen atamaları ne zaman? Atama branş dağılımı ve kadrolar belli oldu mu?

Öğretmen atama takvimi ve branş dağılımı binlerce adayın gündemindeki yerini koruyor. Mesleklerini icra etmek için atama başvurusunda bulunmak isteyen öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya odaklandı. Peki, öğretmen atamaları ne zaman? Atama branş dağılımı ve kadrolar belli oldu mu?

Öğretmen atamalarında son durum: Öğretmen atamaları ne zaman? Atama branş dağılımı ve kadrolar belli oldu mu? - 1

Öğretmen ataması tarihleri, kadroları ve branş dağılımı ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor.  Son olarak geçtiğimiz yıl 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Yeni atama kararı için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Öğretmen atamalarında son durum: Öğretmen atamaları ne zaman? Atama branş dağılımı ve kadrolar belli oldu mu? - 2

AYRINTILAR TAKVİMLE BELLİ OLACAK

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

Öğretmen atamalarında son durum: Öğretmen atamaları ne zaman? Atama branş dağılımı ve kadrolar belli oldu mu? - 3

ÖĞRETMEN ATAMALARINA DAİR SON AÇIKLAMA

Tekin, geçtiğimiz aylarda yeni öğretmen atamalarına ilişkin şu açıklamada bulunmuştu;

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

Öğretmen atamalarında son durum: Öğretmen atamaları ne zaman? Atama branş dağılımı ve kadrolar belli oldu mu? - 4

Öğretmen atama başvuru tarihleri, branş ve kadro dağılımının mart ayında ilan edilmesi bekleniyor.

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