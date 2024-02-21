Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2024 öğretmen atamaları için gözler MEB duyurusunda
Yeni öğretmen ataması için binlerce öğretmen adayının heyecanlı bekleyişi sürüyor. Geçtiğimiz yıl 45 bin öğretmen ataması yapan Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl da belirlenecek kadro doğrultusunda yeni atama duyurusunu yapacak. Bakan Tekin konuyla ilgili son açıklamasında, "Şuna güvensin arkadaşlarımız, biz Millî Eğitim Bakanlığı olarak alabileceğimiz en yüksek atama sayısını alacağız." diyerek Kabine toplantısını işaret etmişti. Peki, 2024 öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
2024 öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak duyuruyu bekleyen öğretmen adayları, Bakan Yusuf Tekin'in açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, 2024 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu?