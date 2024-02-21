Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2024 öğretmen atamaları için gözler MEB duyurusunda

Yeni öğretmen ataması için binlerce öğretmen adayının heyecanlı bekleyişi sürüyor. Geçtiğimiz yıl 45 bin öğretmen ataması yapan Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl da belirlenecek kadro doğrultusunda yeni atama duyurusunu yapacak. Bakan Tekin konuyla ilgili son açıklamasında, "Şuna güvensin arkadaşlarımız, biz Millî Eğitim Bakanlığı olarak alabileceğimiz en yüksek atama sayısını alacağız." diyerek Kabine toplantısını işaret etmişti. Peki, 2024 öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2024 öğretmen atamaları için gözler MEB duyurusunda - 1

2024 öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak duyuruyu bekleyen öğretmen adayları, Bakan Yusuf Tekin'in açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, 2024 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu?

TÜRKİYE HABERLERİ

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2024 öğretmen atamaları için gözler MEB duyurusunda - 2

BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI

Bakan Tekin, geçtiğimiz aylarda yeni öğretmen atamalarına ilişkin şu açıklamada bulunmuştu;

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

Bir grup siyasetçinin öğretmen atama sayısını sosyal medyada takipçi artırma mekanizmasına dönüştürdüğünü ve bundan rahatsız olduğunu söyleyen Tekin, "Şuna güvensin arkadaşlarımız, biz Millî Eğitim Bakanlığı olarak alabileceğimiz en yüksek atama sayısını alacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da Hazine ve Maliye Bakanımız da en yüksek rakamı vereceklerini de deklare ettiler zaten ama onun bütçe planının bir gözükmesi, ortaya çıkması lazım." ifadelerinde bulundu.

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2024 öğretmen atamaları için gözler MEB duyurusunda - 3

2024 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 yılı öğretmen atamaları sürecine ilişkin takvimin mart ayında belli olması bekleniyor. Branş dağılımının ardından atama takviminin paylaşılması bekleniyor.

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2024 öğretmen atamaları için gözler MEB duyurusunda - 4

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER