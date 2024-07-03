Öğretmen maaşlarına zamda son durum: Öğretmen ve uzman öğretmen maaşı ne kadar oldu?
Öğretmen maaşlarına zamda son durum merak ediliyor. 6 aylık enflasyon verileriyle birlikte öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Diğer memurlar gibi öğretmenler de ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez maaşlarına zam alıyor. Peki, öğretmen ve uzman öğretmen maaşı ne kadar oldu?
Memur maaşlarına yapılacak zam oranının açıklanmasıyla birlikte öğretmenlerin yeni maaşı merak konusu oldu. Ücretli, sözleşmeli, kadrolu olmak üzere öğretmen maaşları unvana ve görev yapılan yıla göre değişiklik gösteriyor.