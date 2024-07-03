Öğretmen maaşlarına zamda son durum: Öğretmen ve uzman öğretmen maaşı ne kadar oldu?

Öğretmen maaşlarına zamda son durum merak ediliyor. 6 aylık enflasyon verileriyle birlikte öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Diğer memurlar gibi öğretmenler de ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez maaşlarına zam alıyor. Peki, öğretmen ve uzman öğretmen maaşı ne kadar oldu?

Öğretmen maaşlarına zamda son durum: Öğretmen ve uzman öğretmen maaşı ne kadar oldu? - 1

Memur maaşlarına yapılacak zam oranının açıklanmasıyla birlikte öğretmenlerin yeni maaşı merak konusu oldu. Ücretli, sözleşmeli, kadrolu olmak üzere öğretmen maaşları unvana ve görev yapılan yıla göre değişiklik gösteriyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Öğretmen maaşlarına zamda son durum: Öğretmen ve uzman öğretmen maaşı ne kadar oldu? - 2

3 Temmuz'da açıklanan haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte polis, öğretmen, doktor ve hemşirelere yapılacak zam oranı da ilan edilmiş oldu.

Öğretmen maaşlarına zamda son durum: Öğretmen ve uzman öğretmen maaşı ne kadar oldu? - 3

İlk 6 ay için yüzde 15 sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri yüzde 8,4enflasyon farkına hak kazandı. Yılın ikinci yarısında alacakları yüzde 10'luk sözleşme zammı eklendiğinde zam oranı yüzde 19,3 olacak.

Öğretmen maaşlarına zamda son durum: Öğretmen ve uzman öğretmen maaşı ne kadar oldu? - 4

ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Derece: 1/4
Unvan: Uzman öğretmen
2024 Ocak-Haziran maaşı: 44.085 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 52.593 TL

Derece: 1/4
Unvan: Öğretmen
2024 Ocak-Haziran maaşı: 39.781 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi):  47.459 TL

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