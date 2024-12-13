Öğretmen ve müdür şiddetiyle felç kalan gence son veda: Evladım elimden kayıp gitti
Bolu'da 31 yıl önce öğretmen ve okul müdürünün darp ederek felç bıraktığı İbrahim Akkaş, memleketi Mengen'de son yolculuğuna uğurlandı. Tabut başında gözyaşı döken acılı anne, "Sen eğitim şehidisin. Bütün vatan şehitlerimize selam söyle. Hepsi seni bekliyor" sözleriyle oğluna veda etti. 31 yıl boyunca yaşadıkları zorlukları anlatan aile bireyleri, müdür ve öğretmenin yeniden yargılanmasını istiyor.
Bolu'da 30 Aralık 1993'de Mengen Lisesi'nde okul müdürü Zihni Yetkin ve fen bilgisi öğretmeni Erdal Yücel'in saldırısına uğrayarak felç kalan ve o dönemde lise son sınıf öğrencisi olan İbrahim Akkaş, 31 yıllık yaşam mücadelesini dün kaybetti.