Öğretmen ve öğrencilere yönelik umre turları için başvurular başladı

Diyanet İşleri Başkanlığınca ara ve yarıyıl tatilleri dönemlerini kutsal topraklarda geçirmek isteyen öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik düzenlenen umre turları için başvurular başladı.

Öğretmen ve öğrencilere yönelik umre turları için başvurular başladı - 1

Öğretmen ve öğrenciler için umre başvuru süreci belli oldu. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, birinci dönem ara tatil kapsamında 8 Kasım'da başlayacak 7 günlük umre programı için başvurular 9 Ekim'e kadar alınacak.

Yarıyıl tatilinde 7 ve 11 günlük olarak düzenlenecek umre programları için 11 Aralık'a kadar başvurulabilecek, gidişler ise 17 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Öğretmen ve öğrencilere yönelik umre turları için başvurular başladı - 2

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular, il ve ilçe müftülükleri veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Umre programlarına yönelik daha fazla bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, "https://hac.gov.tr" adresinden detayları öğrenebilecek.

Öğretmen ve öğrencilere yönelik umre turları için başvurular başladı - 3

BAŞVURU VE KAYIT İŞLEMLERİ: 

Başvuru kayıt işlemlerine ilişkin yapılan açıklamalarda; "1. Umreye gitmek isteyenler ilan edilen umre turuna ait banka kodu ile Hac ve Umre Muhasebe Koordinatörlüğünce anlaşmalı bankalara açtırılan umre kurumsal tahsilat hesabına ücretini peşin olarak yatıracaklardır.

2. Ücretler Halk Bankası, Vakıf Bankası, Ziraat Bankası, Emlak Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası Şubelerinden yatırılabilecektir.

3. Ücretini yatıran umre yolcuları İl/ilçe müftülüğüne müracaat ederek veya elektronik ortamda e-devlet üzerinden kayıtlarını yapabileceklerdir.

4. Umre yolcusu 2025-2026 umre kayıt form dilekçesini 2 nüsha halinde doldurarak ilgili müftülüğe teslim edecektir.

5. Müftülüğe geçerlilik süresi en az bir (1) yıl olan pasaport teslim edilecektir.


Öğretmen ve öğrencilere yönelik umre turları için başvurular başladı - 4

6. Umre yolcusu banka dekontu ile birlikte il sağlık müdürlüklerince belirlenen sağlık merkezlerinden birine giderek, Konjuge Meningokoksit Menenjit aşısını yaptıracak ve aşı kartını umre süresi boyunca yanında bulunduracaktır.

7. Öğrencilerin ilan edilmiş olan indirimli fiyatlardan yararlanabilmesi için dönüş tarihi itibarıyla 12-25 yaş arası olması (26 yaşından gün almamış olması) ve kesin kayıttan önce THY miles&smiles üyeliklerini yaptırarak (İlgili telefon: 444 0 849) aktivasyon işlemini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu üyeliğini yaptırmayan, aktivasyon işlemini tamamlamayan öğrencilerin öğrenci indiriminden faydalanma imkanı bulunmamaktadır. 26 yaşından gün alanlar gitmek istemeleri halinde veli ücreti ödeyeceklerdir.

8. Mekke’de Harem’e ulaşım servislerle sağlanacaktır. Medine’de ise oteller Mescid-i Nebevi’ye yürüme mesafesindedir." denildi.

DAHA FAZLA GÖSTER