Öğretmen yer değiştirme başvuruları ve atama takvimi 2023: Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman?

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023 yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme takviminde başvuru tarihleri belli oldu. Peki, öğretmen yer değiştirme başvuruları ne zaman?

Öğretmen yer değiştirme başvuruları ve atama takvimi 2023: Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman? - 1

Millî Eğitim Bakanlığınca, 2023 yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin, Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde sayılan aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi ve iller arası yer değiştirme duyurusu yayımlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Öğretmen yer değiştirme başvuruları ve atama takvimi 2023: Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman? - 2

ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Duyuruya göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler birinci aşamada 7 - 14 Ağustos 2023 tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecek, ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 17 - 21 Ağustos 2023 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek.

Öğretmen yer değiştirme başvuruları ve atama takvimi 2023: Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman? - 3

ATAMALAR NE ZAMAN?

Atamalar ise 23 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri de 24 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla yapılacak.

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