Öğretmene sınıfta dayak iddiası

Şırnak'ta bir öğretmen, iddiaya göre öğrencisinin ağabeyleri tarafından dövüldü.
Cizre ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu’nda öğretmen M.K. dün sınavda kopya çeken öğrencisini, okul idaresine gönderdi. Okul idaresi de durumu öğrencinin ailesine bildirdi.
Okula gelen öğrencinin ağabeyleri Ş.B. ve A.B., iddiaya göre ders sırasında sınıfa girip öğretmen M.K.’yi öğrencilerinin gözü önünde dövdü.
Ses üzerine diğer sınıflardaki öğretmenlerin gelmesiyle Ş.B. ve A.B. sınıftan çıkarıldı. Bir süre koridorda devam eden tartışmanın ardından ağabeyler dışarı çıkarıldı.
Öğretmen M.K. kendisini döven Ş.B. ve A.B.’den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Okulun önünde toplanan eğitimciler yaşanan şiddet olayını protesto etti. Grup adına açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, şunları söyledi:
''Eğitimciye yapılan saldırıyı topluma ve toplumun geleceğine yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Talebimiz, eğitim ve öğretim hizmeti sunumu esnasında veya verilen eğitim ve öğretim hizmetinden kaynaklanan nedenlerle eğitim çalışanlarına karşı cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilere hapis cezası verilmesidir.
Talebimiz, eğitim kurumlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçunun tutuklama nedeni varsayılan suçlardan sayılması ve şiddet mağduru personele karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemlerde ve davalarda personelin talebi üzerine bakanlığın hukuki yardımda bulunması noktasında düzenleme yapılmasıdır.
Mevcut düzenlemelerin caydırıcı olmadığı, bilakis şiddeti beslediği artık görülmelidir.”