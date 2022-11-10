Öğretmene sınıfta dayak iddiası

''TALEBİMİZ TEHDİT VEYA ŞİDDETE HAPİS CEZASI''

Okulun önünde toplanan eğitimciler yaşanan şiddet olayını protesto etti. Grup adına açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, şunları söyledi:

''Eğitimciye yapılan saldırıyı topluma ve toplumun geleceğine yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Talebimiz, eğitim ve öğretim hizmeti sunumu esnasında veya verilen eğitim ve öğretim hizmetinden kaynaklanan nedenlerle eğitim çalışanlarına karşı cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilere hapis cezası verilmesidir.