Öğretmeni yeteneğini keşfetmişti: 53 yaşındaki kadın 7 ülkede sergi açtı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Füsun Sünnetçioğlu, öğretmeninin yönlendirmesiyle tanıştığı resim sanatında 7 ülkede sergi açtı.
Sünnetçioğlu, ilkokulda resme olan ilgisini fark eden öğretmeninin yönlendirmesiyle 9 yaşında resim sanatıyla tanıştı.
İlk çalışmasının beğenilmesiyle resme ilgisi artan Sünnetçioğlu, üniversite eğitimini de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde tamamladı.
Yaşamının büyük bölümünü İstanbul'da ressamlık yaparak geçiren Sünnetçioğlu, daha sakin bir yaşam sürebilmek için 2004 yılında memleketi Babaeski'ye dönerek evini atölyeye dönüştürdü.