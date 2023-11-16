Öğretmenler Günü mesajları 2023: 24 Kasım Öğretmenler Günü için güzel, kısa ve anlamlı seçenekler

Öğretmenler Günü mesajları, kasım ayının gelmesiyle birlikte binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, öğretmenlerini mutlu etmek ve değerli hissettirmek isteyen öğrenci ve veliler, güzel, anlamlı ve kısa Öğretmenler Günü mesajlarını araştırıyor. Siz de bu özel günde öğretmeninizi mutlu edebilir ve ona bugünü anlamlı kılabilirsiniz. İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel, güzel, kısa ve anlamlı seçenekler.

Öğretmenler Günü mesajları 2023: 24 Kasım Öğretmenler Günü için güzel, kısa ve anlamlı seçenekler - 1

Öğretmenler Günü, bize güzeli ve doğruyu öğreten öğretmenlerimize teşekkür etmek, onları hatırlamak ve onlara olan minnettarlığımızı göstermek için özel bir gün. Sizde üzerinizde büyük etki bırakmış öğretmenlerinizle, güzel, kısa ve anlamlı Öğretmenler Günü mesajlarını paylaşabilirsiniz. 2023 yılına özel 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları.

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Öğretmenler Günü mesajları 2023: 24 Kasım Öğretmenler Günü için güzel, kısa ve anlamlı seçenekler - 2

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Sevgili öğretmenim, rehberliğiniz ve bilgeliğiniz olmasaydı, şu an olduğum yerde olmazdım! Teşekkürler ve mutlu öğretmenler günü!

Öğretmenler gününüz kutlu olsun! Bilgeliğiniz, bağlılığınız ve nezaketiniz bizi her zaman doğru yola götürecek ve daha iyi insanlar olmamız için bize ilham verecektir.

Öğretmenler Günü mesajları 2023: 24 Kasım Öğretmenler Günü için güzel, kısa ve anlamlı seçenekler - 3

Sevgili öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Rehber olduğun ve çalışmalarımda başarılı olmam için bana ilham verdiğin için teşekkür ederim. Sen en iyi öğretmensin.

Öğretmenler gününüz kutlu olsun! Lütfen sonsuz saygılarımı ve en iyi dileklerimi kabul edin!

İçimizdeki en iyiyi ortaya çıkarmak için gösterdiğiniz tüm çabalar ödenemez.

Öğretmenler Günü mesajları 2023: 24 Kasım Öğretmenler Günü için güzel, kısa ve anlamlı seçenekler - 4

Sözleriniz, tutumlarınız ve eylemleriniz çocuklarımızın eğitiminde o kadar olumlu bir fark yarattı ki! Size minnettarız!

Senin kadar harika bir öğretmenim olduğu için şanslıydım. Neşe dolu anlarla dolu bir Öğretmenler Günü dilerim!

Öğretmenler gününüz kutlu olsun! Bugün ve her gün size teşekkür ediyoruz!

Öğretmenler Günü mesajları 2023: 24 Kasım Öğretmenler Günü için güzel, kısa ve anlamlı seçenekler - 5

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

CANIM ÖĞRETMENİM!

Bilmezdim okuttun dönmez dilimi,
Yazar eyledin sen tutmaz elimi
Bize mi adadın öğretmenim kendini,
Canım öğretmenim ilimden bir gömleksin.

Koruyup gözetip sakındın gözünde,
İçime sevgi dolduran gülen yüzünde,
Yıkılmaz bir çınarsın sen özünle,
Canım öğretmenim içimde bir yüreksin.

Bizim başarımızdı bütün emelin,
Sen üzülme solmasın hiç cemalin,
Gideceğim, gösterdiği yoldan Mustafa Kemal'in,
Canım öğretmenim sen önümde bir direksin.

Suçumu bağışlayıp hep af edersin,
Kötülüğe karşı iyiliği seçersin,
Bizim çilemizi hep sen çekersin,
Canım öğretmenim dilimde bir dileksin.

Büyüyüp kendi yolumu bulursam,
Kötülüğe haksızlığa karşı durursam,
Ben de bir gün öğretmen olursam,
Canım öğretmenim önümde bir örneksin

GÜL YILMAZ

Öğretmenler Günü mesajları 2023: 24 Kasım Öğretmenler Günü için güzel, kısa ve anlamlı seçenekler - 6

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgili öğretmenim,
İnan sen bir ışıksın.
Yanarsın gece gündüz.
Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,
Bize sen öğretirsin.
Vatanıma sevgiyi,
Kalbimize sen korsun.

Çevreni aydınlatır,
Bir mum gibi erirsin.
Anne – baba gibisin,
Bizi, bağrına hep basarsın

Öğretmenler Günü mesajları 2023: 24 Kasım Öğretmenler Günü için güzel, kısa ve anlamlı seçenekler - 7

ÖĞRENCİ BİR FİDANDIR

Benim Canım Öğretmenim
Öğrenci bir fidandır,
Öğretmen yağmur.
Azıcık ıslatsa
Büyüyüp ağaç olur.

Öğretmendir öğrenciye yol gösteren,
Öğrenciye okumayı öğreten.
Eli kalem tutmazken
Öğretmendir öğrenciye okumayı öğreten.

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