Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri sosyal medyada paylaşılıyor: Ulu Önder Atatürk'ün öğretmenlik mesleğiyle ilgili sözleri

Öğretmenler Günü kutlamaları için hazırlıklar başladı. Öğretmenlerin milletin kurtuluşunda büyük bir role sahip olduğunun altını her fırsatta çizen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "baş öğretmen" olarak ilan edildiği 24 Kasım, 1981 yılından bu yana Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Bu anlamlı günde hayatlarında önemli bir katkısı olan öğretmenlerine sevgilerini ve minnetlerini göstermek isteyen vatandaşlar, Öğretmenler Günü mesajlarını başta sosyal medya olmak üzere çeşitli mecralar üzerinden paylaşıyor. İşte Öğretmenler Günü mesajları ve Ulu Önder Atatürk'ün öğretmenlik mesleğiyle ilgili sözleri...
"Sevgili öğretmenim, rehberliğiniz ve bilgeliğiniz olmasaydı, şu an olduğum yerde olmazdım!"
"Öğretmenler gününüz kutlu olsun! Bilgeliğiniz, bağlılığınız ve nezaketiniz bizi her zaman doğru yola götürecek ve daha iyi insanlar olmamız için bize ilham verecektir."
"Sevgili öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Rehber olduğun ve çalışmalarımda başarılı olmam için bana ilham verdiğin için teşekkür ederim."
"Sözleriniz, tutumlarınız ve eylemleriniz çocuklarımızın eğitiminde o kadar olumlu bir fark yarattı ki! Size minnettarız!"
"Kaybolduğumda bana yön veren pusulam gibisin. Desteğiniz ve rehberliğiniz, hayatta ilerlemem ve daha sorumlu bir insan olmam için bana ilham verdi. Bu kadar sıcak ve anlayışlı bir öğretmen olduğunuz için teşekkürler. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. "
"24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, görevi uğruna şehit olanları ve ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Tüm öğretmenlerimize başarılı bir meslek hayatı diliyorum."
Mustafa Kemal Atatürk’ün en önem verdiği konulardan biri de eğitimdi. Ulu Önder, her fırsatta eğitime verdiği önemi dile getirir, özellikle Öğretmenler Birliği kongrelerinde bunu vurgulardı.
"Mustafa Kemal Atatürk’ün en önem verdiği konulardan biri de eğitimdi. Ulu Önder, her fırsatta eğitime verdiği önemi dile getirir, özellikle Öğretmenler Birliği kongrelerinde bunu vurgulardı."
"En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur."
"Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder."
"Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır."
"Öğretmenler! Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir."
"Cumhuriyet; sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister."