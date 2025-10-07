Öğretmenler Günü ne zaman? 5 Ekim ile 24 Kasım Öğretmenler Günü farkı nedir?
Öğretmenler Günü, dünyanın çeşitli yerlerinde farklı tarihlerde kutlanıyor. Türkiye'de her 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak coşku ile karşılanırken, 5 Ekim günü ise Dünya Öğretmenler Günü'dür. Ülkemizde bu tarih 1981 yılından bu yana öğretmenlere adanmıştır. İşte, 5 Ekim ile 24 Kasım arasındaki fark...
Nesilleri yetiştiren öğretmenlere adanmış 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak her sene kutlanıyor. Bu tarih, Mustafa Kemal Atatürk'ün ''Başöğrtmenliği'' kabul ettiği tarihtir. 1981 yılında Kenan Evren tarafından Öğretmenler Günü olarak ilan edildi. Peki, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü nedir, 24 Kasım ile farkı nedir?