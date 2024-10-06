Öğretmenler Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanıyor?Öğretmenler Günü neler?
Öğretmenler Günü, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1928 yılında "Başöğretmen" unvanını almasının anısına her yıl kasım ayında kutlanıyor. Diğer ülkelerde ise Öğretmenler Günü farklı tarihlerde kutlanabilir. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanıyor? Öğretmenler Günü etkinlikleri neler?
Öğretmenler Günü, öğretmenlerin toplumdaki önemli rollerini kutlamak ve onlara teşekkür etmek için her yıl çeşitli ülkelerde farklı tarihlerde kutlanan özel bir gündür.
Türkiye'de Öğretmenler Günü, her yıl 24 Kasım'da kutlanır. Bu tarih, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1928'de "Başöğretmen" unvanını almasının yıl dönümüdür.