Öğretmenler Günü ne zaman? İşte 2023 Öğretmenler Günü tarihi
Öğretmenler Günü tarihi Kasım ayının yaklaşmasıyla merak konusu oldu. 2023-2024 eğitim döneminde Öğretmenler Günü'nün ne zaman, hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Her yıl Kasım ayında kutlanan bu özel gün için geri sayım başladı. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için yaz tatilinin ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Yüz binlerce öğrenci şimdi Öğretmenler Günü tarihine odaklandı. İşte, 2023 Öğretmenler Günü takvimi...