Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü kasım ayının kaçında kutlanacak?

Öğretmenler Günü, öğretmenlerin değerini kutlamak ve onlara minnettarlığımızı ifade etmek için dünya çapında çeşitli tarihlerde kutlanan özel bir gündür. Bu gün, öğretmenlerin eğitime katkılarını onurlandırmak, toplumdaki önemli rollerini vurgulamak ve öğretmenlere teşekkür etmek amacıyla düzenlenir. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü kasım ayının kaçında kutlanacak?

Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü kasım ayının kaçında kutlanacak? - 1

Öğretmenler Günü, öğretmenlerin toplumdaki rolünü kutlamak, onların çabalarını takdir etmek ve eğitim sistemine katkı sağlayan öğretmenlere teşekkür etmek için önemli bir gündür. Türkiye’de 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kabul edilmiştir ve bu günde öğretmenlere olan minnettarlık çeşitli etkinliklerle ifade edilir.


TÜRKİYE HABERLERİ

Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü kasım ayının kaçında kutlanacak? - 2

Türkiye’de Öğretmenler Günü, 1981 yılında kabul edilen 10 Kasım 1981 tarihli bir kararname ile 24 Kasım olarak belirlenmiştir. Bu tarih, Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmen olarak kabul edilmesinin yıl dönümüdür. Atatürk, 1928 yılında Türk milletinin okuma yazma oranını artırmayı hedeflemiş ve öğretmenlerin önemi konusunda büyük bir hassasiyet göstermiştir.

Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü kasım ayının kaçında kutlanacak? - 3

DÜNYADA ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Dünya Öğretmenler Günü 5 Ekim’de kutlanır. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından belirlenen bu günde, öğretmenlerin eğitimin güçlendirilmesindeki önemli rolü vurgulanır. Bu günün amacı, öğretmenlerin çalışma koşullarını iyileştirmek ve onların haklarını savunmaktır.

Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü kasım ayının kaçında kutlanacak? - 4

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ

Mustafa Kemal Atatürk, 24 Kasım 1928'de Harf İnkılabı'nı gerçekleştirdikten sonra, Türk milletinin okuma yazma oranını artırmak için öğretmenlere büyük görevler vermiştir. Bu sebeple, 24 Kasım, Başöğretmen Atatürk'ün bu çabalarına ithafen Öğretmenler Günü olarak kabul edilmiştir. Bu günde, öğretmenlerin toplumdaki önemi ve onların eğitime sağladıkları katkılar kutlanır.

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