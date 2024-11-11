Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü kasım ayının kaçında kutlanacak?

Öğretmenler Günü, öğretmenlerin toplumdaki rolünü kutlamak, onların çabalarını takdir etmek ve eğitim sistemine katkı sağlayan öğretmenlere teşekkür etmek için önemli bir gündür. Türkiye’de 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kabul edilmiştir ve bu günde öğretmenlere olan minnettarlık çeşitli etkinliklerle ifade edilir.





