Öğretmenler odasındaki saldırıya 8 yıl 6 ay hapis istemi: “Mahalleyi toplayacağım, gününüzü göreceksiniz”
İstanbul’da kardeşi sınıfta kalınca öğretmenler odasını basıp, 2 öğretmene saldıran İbrahim D. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, saldırganın “Mustafa Kemal Mahallesi'ni toplayacağım, gününüzü göreceksiniz.” şeklinde tehditte bulunduğu anlatıldı. Şüphelinin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde kasten yaralama, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama ve zincirleme şekilde basit tehdit suçlarından 8 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İstanbul Ümraniye’de kardeşinin sınıfta bırakılacağını öne sürerek tartıştığı iki öğretmene saldırdığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ağabey hakkında 8 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.