Öğretmenler odasındaki saldırıya 8 yıl 6 ay hapis istemi: “Mahalleyi toplayacağım, gününüzü göreceksiniz”

ÖĞRETMENLER ŞİKAYETÇİ OLDU

İddianamede, müşteki öğretmenlerin, İbrahim D’den şikayetçi olduğu, şüphelinin savunmasında üzerine atılı suçu kabul etmediği bildirildi.

Müşteki öğretmenlerin yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde olduğu belirtilen iddianamede, İbrahim D’nin öğretmen olarak kamu görevini icra eden müştekilere yumruk atarak basit şekilde yaraladığı ve zincirleme olmak üzere basit tehdit suçunu işlediği vurgulandı.

İddianamede, İbrahim D’nin 2 müştekiye karşı basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde kasten yaralama suçundan 8 aydan 2 yıla, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama suçundan da 1 yıldan 3 yıla, zincirleme şekilde basit tehdit suçundan ise 10 ay 15 günden 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.