Öğretmenlere 1 Mayıs'ta ek ders ödeniyor mu? Resmi tatillerde ek ders kesilir mi, ödenir mi?
Öğretmenlere, normal ders süreleri dışındaki derslere ek ders ücreti ödemesi yapılır. Ek ders ücreti saatlik olarak hesaplanır. Öğretmenler, resmi tatillerde ek ders ödemelerinin durumunu araştırıyor. 1 Mayıs'ta ek ders ödemesi olacak mı, ek ders ücreti kesilecek mi?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, haftalık 15 saatin üzerine öğretmenlerin gidikleri derslere ek ders ücreti ödemeleri yapılır. Ek ders ücreti resmi tatilde de söz konusu olur. Peki, ek ders ücreti ne kadar, ek ders parası ne zaman yatar?