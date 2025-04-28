Öğretmenlere 1 Mayıs'ta ek ders ödeniyor mu? Resmi tatillerde ek ders kesilir mi, ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, haftalık 15 saatin üzerine öğretmenlerin gidikleri derslere ek ders ücreti ödemeleri yapılır. Ek ders ücreti resmi tatilde de söz konusu olur. Peki, ek ders ücreti ne kadar, ek ders parası ne zaman yatar?