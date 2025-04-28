Öğretmenlere 1 Mayıs'ta ek ders ödeniyor mu? Resmi tatillerde ek ders kesilir mi, ödenir mi?

Öğretmenlere, normal ders süreleri dışındaki derslere ek ders ücreti ödemesi yapılır. Ek ders ücreti saatlik olarak hesaplanır. Öğretmenler, resmi tatillerde ek ders ödemelerinin durumunu araştırıyor. 1 Mayıs'ta ek ders ödemesi olacak mı, ek ders ücreti kesilecek mi?

Öğretmenlere 1 Mayıs'ta ek ders ödeniyor mu? Resmi tatillerde ek ders kesilir mi, ödenir mi? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, haftalık 15 saatin üzerine öğretmenlerin gidikleri derslere ek ders ücreti ödemeleri yapılır. Ek ders ücreti resmi tatilde de söz konusu olur. Peki, ek ders ücreti ne kadar, ek ders parası ne zaman yatar?

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Öğretmenlere 1 Mayıs'ta ek ders ödeniyor mu? Resmi tatillerde ek ders kesilir mi, ödenir mi? - 2

1 MAYIS'TA EK DERS ÖDENİR Mİ?

1 Mayıs'ta ve diğer resmi tatillerde öğretmenlere ek ders ücreti ödemesi yapılır. Yönetmeliğe göre, fiilen ders yapılmasa bile, öğretmenlerin haftalık ders çizelgesinde yer alan ders saatleri üzerinden ek ders ücreti ödenir.

Öğretmenlere 1 Mayıs'ta ek ders ödeniyor mu? Resmi tatillerde ek ders kesilir mi, ödenir mi? - 3

EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?

Ek ders paralarına ocak ayı ile beraber artış yapıldı. Buna göre 2025 ek ders ücretleri saatlik olarak 141,25 TL oldu.

Öğretmenlere 1 Mayıs'ta ek ders ödeniyor mu? Resmi tatillerde ek ders kesilir mi, ödenir mi? - 4

EK DERS PARASI NE ZAMAN YATAR?

Ödemeler, ilçe milli eğitim müdürlüklerine göre değişiklik gösterse de genellikle her ayın 1'i ila 15'i arasında hesaplara geçiyor.

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