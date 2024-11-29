Öğretmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Süleyman Tut idaresindeki öğretmenleri taşıyan minibüs, Kars-Iğdır kara yolu güzergahında Tekneli köyü girişinde öğretmen olan Adem Yıldız'ın kullandığı 36 SB 254 plakalı otomobile sabah saatlerinde arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü öğretmen Yıldız ile minibüsteki öğretmenler N.A, M.T, M.E, A.Ç, M.K, F.U, B.Ç, E.Z.Y, B.K, E.K, M.C. F.K. ve aynı araçta bulunan 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Adem Yıldız'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.