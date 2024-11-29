Öğretmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Kars'ta öğretmenleri taşıyan minibüsün otomobile çarpması sonucu 13'ü öğretmen 14 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öğretmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var - 1

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Öğretmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var - 2

Süleyman Tut idaresindeki öğretmenleri taşıyan minibüs, Kars-Iğdır kara yolu güzergahında Tekneli köyü girişinde öğretmen olan Adem Yıldız'ın kullandığı 36 SB 254 plakalı otomobile sabah saatlerinde arkadan çarptı.

Öğretmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var - 3

Kazada otomobil sürücüsü öğretmen Yıldız ile minibüsteki öğretmenler N.A, M.T, M.E, A.Ç, M.K, F.U, B.Ç, E.Z.Y, B.K, E.K, M.C. F.K. ve aynı araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Öğretmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var - 4

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Öğretmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var - 5

Yaralılar, Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Adem Yıldız'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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