Öğretmenlerin ek ders ücretleri ne zaman yatar? 2025 Mart ek ders parası ödeme tarihi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim veren yönetici ve öğretmenlere, ek ders vermeleri halinde her ay ek ders ödemesi yapılıyor. Mart ayı ek ders ödemesi için öğretmenler ''ek ders ne zaman yatacak?'' sorusunu yöneltiyor. Ocak ayındaki zamla beraber artış da yaşayan ek ders parası için gözler açıklamalarda!
Öğretmenlere ek ders ödemesi için ay sonunda öğretmenlerin ek ders ücretleri KBS'ye (Kamu Bilişim Sistemi) tanımlanır ve ardından hesaplara geçer. 2025 yılı için zamlı ek ders ücreti ocak ayında saat başı 141, 76 TL olmuştu. Ek ders ücreti ne zaman yatacak?