Öğretmenlerin ek ders ücretleri ne zaman yatar? 2025 Mart ek ders parası ödeme tarihi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim veren yönetici ve öğretmenlere, ek ders vermeleri halinde her ay ek ders ödemesi yapılıyor. Mart ayı ek ders ödemesi için öğretmenler ''ek ders ne zaman yatacak?'' sorusunu yöneltiyor. Ocak ayındaki zamla beraber artış da yaşayan ek ders parası için gözler açıklamalarda!

Öğretmenlerin ek ders ücretleri ne zaman yatar? 2025 Mart ek ders parası ödeme tarihi - 1

Öğretmenlere ek ders ödemesi için ay sonunda öğretmenlerin ek ders ücretleri KBS'ye (Kamu Bilişim Sistemi) tanımlanır ve ardından hesaplara geçer. 2025 yılı için zamlı ek ders ücreti ocak ayında saat başı 141, 76 TL olmuştu. Ek ders ücreti ne zaman yatacak?

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Öğretmenlerin ek ders ücretleri ne zaman yatar? 2025 Mart ek ders parası ödeme tarihi - 2

EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Öğretmen ve yöneticilere sağlanan ek ders ücreti ocak ayındaki zamla beraber saat başı 141,76 TL olarak belirlendi.

Gündüz Öğretimi Lisans Öğretmeni için
Brüt Ücret: 141,07 TL
Net Ücret (%15 kesinti): 119,91 TL
Net Ücret (%20 kesinti): 112,85 TL

Yüksek Lisanslı Öğretmen için
Brüt Ücret (Gündüz): 151,92 TL
Brüt Ücret (Yarıyıl, Gece ve Cumartesi-Pazar): 161,73 TL

Doktoralı Öğretmen için
Brüt Ücret (Gündüz): 169,29 TL
Brüt Ücret (Yarıyıl, Gece ve Cumartesi-Pazar): 181,38 TL

Öğretmenlerin ek ders ücretleri ne zaman yatar? 2025 Mart ek ders parası ödeme tarihi - 3

EK DERS PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Ek ders ücretleri, önceki ayın sonunda sorumlu personel tarafından muhasebeleştirilmesi ardından her ayın başında hesaplara geçiyor. Buna göre mart ayının ek ders parası 10-11 Nisan tarihlerinde hak sahiplerine ödenmiş olacak.

Ancak söz konusu tarihlerden farklı zaman dilimlerinde ödenen ücretlerin; promosyon anlaşmaları, geç muhasebeleştirilmesi veya ek derslerin zamanında muhasebe ekibine bildirilmemiş olması etkili olabilir.

Öğretmenlerin ek ders ücretleri ne zaman yatar? 2025 Mart ek ders parası ödeme tarihi - 4

EK DERS SAATLERİ

Aylık karşılığı ders görevini tamamlayan;
a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate,
b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15
saate,
c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate,
kadar alanlarında ek ders verilebildiği gibi alanlarında ek ders görevi sunulmayan veya kısmen verilebilenlere,
ihtiyaç durumuna ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir.

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