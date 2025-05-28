Öğretmenlerin haziran seminerleri ne zaman? 2025 Haziran öğretmen mesleki çalışmaları online mı, yüz yüze mi?

HAZİRAN ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

Haziran ayı seminerlerinin uygulanışına dair MEB'den henüz açıklama gelmedi. Ancak nisan ayındaki öğretmen seminerlerinin bayram dolayısıyla uzaktan yapılma kararı alınmış ve ardından kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasından ötürü de iptal edilmişti.



Konuya dair Bakan Yusuf Tekin, öğretmenlerin mesleki çalışma sürecinde okullarda olmalarını arzu ettiklerini vurgulamıştı.