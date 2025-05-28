Öğretmenlerin haziran seminerleri ne zaman? 2025 Haziran öğretmen mesleki çalışmaları online mı, yüz yüze mi?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere yönelik mesleki çalışma seminerleri düzenleniyor. Öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlamak ve değerlendirmelerde bulunmak için belirli aralıklarla düzenlenen öğretmen seminerleri, haziran ayında düzenlenecek. Pek, yaz öğretmen seminerleri uzaktan mı, yüz yüze mi?
Öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yıl sonunda yapılacak. 20 Haziran'da okulların kapaması ardından öğretmen seminerleri başlayacak. Yöneticiler ve öğretmenler 2025 Haziran seminerlerinin nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte, öğretmen seminerlerine dair detaylar...