Öğretmenlerin il içi tayin başvuruları başladı: İl içi yer değiştirme başvurusu nasıl yapılacak? (MEBBİS öğretmen girişi )
Millî Eğitim Bakanlığınca, kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı. İl içi atama takvimine göre, atama başvuruları bugün (13 Mayıs 2024) itibariyle başladı. İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. İşte öğretmen İl içi yer değiştirme başvuru sürecinin ayrıntıları...
Millî Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru, www.personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.
Buna göre başvurular 13-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında sistem üzerinden alınacak.
Atamalar ise 22 Mayıs 2024 tarihinde valilikler tarafından gerçekleştirilecek.