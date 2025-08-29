Öğretmenlerin mesleki çalışma (seminerleri) takvimi belli oldu
Öğretmenlerin 2025-2026 eğitim öğretim yılı eylül dönemi mesleki çalışma (seminerler) takvimi belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, öğretmen seminerleri eylül ayının ilk haftasında gerçekleşecek.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 Eylül ayına yönelik öğretmenlerin mesleki çalışma (seminer) programını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin mesleki çalışmaları, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmelikleri doğrultusunda yapılıyor.