Öğretmenlerin mesleki çalışma (seminerleri) takvimi belli oldu

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, program kapsamında şu düzenlemelere yer verildi:



Alanında değişiklik olan ve eğitim almayan öğretmenler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde eğitime alınacak.



Alanında değişiklik olan ve eğitim almış öğretmenler, alanında program değişikliği olmayan öğretmenler ile daha önce eğitime katılanlar, eğitim dışındaki günlerde okul müdürlükleri tarafından hazırlanacak program doğrultusunda mesleki çalışmalarını sürdürecek.



