Öğretmenlerin tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İl dışı atama sonuçlarının ilan edileceği tarih
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değişikliği ile mazerete bağlı atama takvimi yayımlandı. İl içi atamaların tamamlanması ardından gözler il dışı tayinlere çevrildi. Peki, öğretmenlerin tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte il dışı atama sonuçlarının ilan edileceği tarih...
Öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 28 Temmuz-2 Ağustos arasında alındı. Başvuru sürecinin ardından atamalar için heyecanlı bekleyiş başladı.