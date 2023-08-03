Öğretmenlerin tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İl dışı atama sonuçlarının ilan edileceği tarih

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değişikliği ile mazerete bağlı atama takvimi yayımlandı. İl içi atamaların tamamlanması ardından gözler il dışı tayinlere çevrildi. Peki, öğretmenlerin tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte il dışı atama sonuçlarının ilan edileceği tarih...

Öğretmenlerin tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İl dışı atama sonuçlarının ilan edileceği tarih - 1

Öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 28 Temmuz-2 Ağustos arasında alındı. Başvuru sürecinin ardından atamalar için heyecanlı bekleyiş başladı.

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Öğretmenlerin tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İl dışı atama sonuçlarının ilan edileceği tarih - 2

TAKVİME GÖRE SONUÇ TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) paylaşılan takvim doğrultusunda il dışı atama sonuçları 4 Ağustos 2023 tarihinde ilan edilecek.

Öğretmenlerin tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İl dışı atama sonuçlarının ilan edileceği tarih - 3

ATAMALAR NASIL GÖRÜNTÜLENEBİLECEK?

Atama sonuçları “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinden görüntülenebilecek.

Öğretmenlerin tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İl dışı atama sonuçlarının ilan edileceği tarih - 4

MAZERETE BAĞLI ATAMA TAKVİMİ

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için ise başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 7-14 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 17-21 Ağustos'ta yapılacak. Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

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