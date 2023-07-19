Öğretmenlerin tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2023 il içi yer değiştirme sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değişikliği ile mazerete bağlı atama başvuruları geride kaldı. Takvim doğrultusunda il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 13 Temmuz'da başlayıp 17 Temmuz'da sona ermişti. Şimdi ise başvuru sonuçları gündemde. Öğretmenler, tayin sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Peki, Öğretmenlerin tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmenlerin tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2023 il içi yer değiştirme sonuçları - 1

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2023 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. İl içi yer değiştirme başvuruları 13- 17 Temmuz 2023 tarihleri arasında alındı. Başvurularını tamalayan öğretmenler şimdi sonuçlara odaklandı. İşte, MEB 2023 il içi yer değiştirme sonuçları hakkında gelişmeler...

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Öğretmenlerin tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2023 il içi yer değiştirme sonuçları - 2

İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl içi tayin sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde erişime açılacak. Atamalar valiliklerce gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "https://personel.meb.gov.tr/" internet adresinden yapılacak duyuru sonrası atama tayinlerinin ilan edilmesi bekleniyor.

Öğretmenlerin tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2023 il içi yer değiştirme sonuçları - 3

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.


Öğretmenlerin tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2023 il içi yer değiştirme sonuçları - 4

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

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