Öğretmenlerin tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2023 il içi yer değiştirme sonuçları
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değişikliği ile mazerete bağlı atama başvuruları geride kaldı. Takvim doğrultusunda il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 13 Temmuz'da başlayıp 17 Temmuz'da sona ermişti. Şimdi ise başvuru sonuçları gündemde. Öğretmenler, tayin sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Peki, Öğretmenlerin tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2023 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. İl içi yer değiştirme başvuruları 13- 17 Temmuz 2023 tarihleri arasında alındı. Başvurularını tamalayan öğretmenler şimdi sonuçlara odaklandı. İşte, MEB 2023 il içi yer değiştirme sonuçları hakkında gelişmeler...