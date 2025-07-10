Takvim belli oldu! Öğretmenlerin yaz dönemi il dışı atama takvimi MEB: İller arası yer değiştirme/tayin başvuru ve tercihleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli öğretmenler, kılavuzda belirtilen mazeretler nedeniyle iller arası yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek. Yaz tatili dönemi il dışı öğretmen atamaları için süreç mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden yürütülecek. Başvurular 18 Temmuz 2025 tarihinde alınmaya başlıyor. Peki, MEB il dışı öğretmen tayin tercihleri ve atamaları ne zaman?

Takvim belli oldu! Öğretmenlerin yaz dönemi il dışı atama takvimi MEB: İller arası yer değiştirme/tayin başvuru ve tercihleri ne zaman? - 1

Öğretmenler atama tarihlerini Milli Eğitim Bakanlığı resmi sayfasından takip ediyordu. Yaz tatili il içi atamanın ardından iller arasın tayin/yer değişikliği duyurusu da yapıldı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer çeşitli nedenlerle öğretmenler il dışı atama başvurusunda bulunabiliyor. İşte, iller arası öğretmen yer değişikliği takvimi 2025...

TÜRKİYE HABERLERİ

Takvim belli oldu! Öğretmenlerin yaz dönemi il dışı atama takvimi MEB: İller arası yer değiştirme/tayin başvuru ve tercihleri ne zaman? - 2

İL DIŞI ATAMA BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Öğretmenler mazerete bağlı il dışı atama için başvurularını 18 - 29 Temmuz tarihleri arasında mebbis.meb.gov.tr ya da personel.meb.gov.tr adresleri üzerinden Elektronik Başvuru Formunu doldurarak yapabilecek. Başvuru için sisteme “kullanıcı adı” ve “şifre” ile giriş yapmak yeterli olacak.

Takvim belli oldu! Öğretmenlerin yaz dönemi il dışı atama takvimi MEB: İller arası yer değiştirme/tayin başvuru ve tercihleri ne zaman? - 3

İLLER ARASI ATAMA/TAYİN TAKVİMİ

Tercih başvuruları: 31 Temmuz - 5 Ağustos saat 16:00,
Atamalar 6 Ağustos,
İlişik kesme ise 7 Ağustos günü olacak.

İL DIŞI ATAMA KILAVUZU

Takvim belli oldu! Öğretmenlerin yaz dönemi il dışı atama takvimi MEB: İller arası yer değiştirme/tayin başvuru ve tercihleri ne zaman? - 4

Mazerete bağlı iller arası atamaya bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenler başvuracak.

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yaparken kadrolu öğretmenliğe atananlar 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam üç yıllık çalışma süresini tamamlamaları halinde bu duyuru kapsamında başvuruda bulunabilirler.

2025 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İl İçi Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında yer değiştiren öğretmenler bu kapsamda başvuru yapamazlar.

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