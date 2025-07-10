Takvim belli oldu! Öğretmenlerin yaz dönemi il dışı atama takvimi MEB: İller arası yer değiştirme/tayin başvuru ve tercihleri ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli öğretmenler, kılavuzda belirtilen mazeretler nedeniyle iller arası yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek. Yaz tatili dönemi il dışı öğretmen atamaları için süreç mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden yürütülecek. Başvurular 18 Temmuz 2025 tarihinde alınmaya başlıyor. Peki, MEB il dışı öğretmen tayin tercihleri ve atamaları ne zaman?
Öğretmenler atama tarihlerini Milli Eğitim Bakanlığı resmi sayfasından takip ediyordu. Yaz tatili il içi atamanın ardından iller arasın tayin/yer değişikliği duyurusu da yapıldı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer çeşitli nedenlerle öğretmenler il dışı atama başvurusunda bulunabiliyor. İşte, iller arası öğretmen yer değişikliği takvimi 2025...