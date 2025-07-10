Takvim belli oldu! Öğretmenlerin yaz dönemi il dışı atama takvimi MEB: İller arası yer değiştirme/tayin başvuru ve tercihleri ne zaman?

İL DIŞI ATAMA BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Öğretmenler mazerete bağlı il dışı atama için başvurularını 18 - 29 Temmuz tarihleri arasında mebbis.meb.gov.tr ya da personel.meb.gov.tr adresleri üzerinden Elektronik Başvuru Formunu doldurarak yapabilecek. Başvuru için sisteme “kullanıcı adı” ve “şifre” ile giriş yapmak yeterli olacak.