Öğretmenlerin yer değiştirme başvuru takvimi: İl içi ve il dışı yer değiştirme başvurusu ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından Öğretmenlerin 2023 Yılı Yer Değiştirme Takvimi yayınlandı. İl içi, il dışı ve mazerete bağlı yer değiştirme başvurularının başlayacağı tarihler takvim içerisinde yer alıyor. Peki, il içi ve il dışı yer değiştirme başvurusu ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değişikliği ile mazerete bağlı atama takvimi yayımlandı.