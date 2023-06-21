Öğretmenlerin yer değiştirme başvuru takvimi: İl içi ve il dışı yer değiştirme başvurusu ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından Öğretmenlerin 2023 Yılı Yer Değiştirme Takvimi yayınlandı. İl içi, il dışı ve mazerete bağlı yer değiştirme başvurularının başlayacağı tarihler takvim içerisinde yer alıyor. Peki, il içi ve il dışı yer değiştirme başvurusu ne zaman başlayacak?

Öğretmenlerin yer değiştirme başvuru takvimi: İl içi ve il dışı yer değiştirme başvurusu ne zaman? - 1

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değişikliği ile mazerete bağlı atama takvimi yayımlandı.

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Öğretmenlerin yer değiştirme başvuru takvimi: İl içi ve il dışı yer değiştirme başvurusu ne zaman? - 2

İL İÇİ İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 13-17 Temmuz'ta, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 28 Temmuz-2 Ağustos arasında yapılabilecek.

Öğretmenlerin yer değiştirme başvuru takvimi: İl içi ve il dışı yer değiştirme başvurusu ne zaman? - 3

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvurularının kabul edilmesi ve onay süreci ise 7-14 Ağustos'ta başlayacak.

Öğretmenlerin yer değiştirme başvuru takvimi: İl içi ve il dışı yer değiştirme başvurusu ne zaman? - 4

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki MEBBİS
Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek. 

Başvuru formu eğitim kurumu
müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecek.

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