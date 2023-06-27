Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı: İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenlerin iller ve ilçeler arası yer değiştirme tarihlerini kapsayan takvim yayımlandı. Öğretmenlerin 2023 yılındaki il içi isteğe, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne ve aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme tarihleri takvimde yer alıyor. Peki, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı: İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? - 1

Millî Eğitim Bakanlığınca, kadrolu öğretmenlerin il içi, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ile zorunlu çalışma yükümlülüğü ve mazerete bağlı yer değiştirme takvimi ilan edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı: İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? - 2

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Buna göre öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 13-17 Temmuz tarihleri arasında alınacak, yerleştirme sonuçları ise valiliklerce 20 Temmuz'da ilan edilecek.

Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı: İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? - 3

İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları, 28 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, atama sonuçları ise 4 Ağustos'ta ilan edilecek.


Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı: İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? - 4

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için ise başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 7-14 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 17-21 Ağustos'ta yapılacak. Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

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