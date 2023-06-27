Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı: İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için ise başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 7-14 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 17-21 Ağustos'ta yapılacak. Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.