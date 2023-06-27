Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı: İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenlerin iller ve ilçeler arası yer değiştirme tarihlerini kapsayan takvim yayımlandı. Öğretmenlerin 2023 yılındaki il içi isteğe, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne ve aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme tarihleri takvimde yer alıyor. Peki, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
Millî Eğitim Bakanlığınca, kadrolu öğretmenlerin il içi, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ile zorunlu çalışma yükümlülüğü ve mazerete bağlı yer değiştirme takvimi ilan edildi.