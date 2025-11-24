Öğretmenlik atama sonuçları 2025: MEB 15 bin öğretmen ataması sorgulama ekranı
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından aylardır heyecanla beklenen 15 bin öğretmen ataması sonuçları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Atanan binlerce öğretmen, kariyerlerinin en önemli adımını atarken, atama sonuçları e-Devlet'in resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Ataması yapılan öğretmenler 19 Ocak 2026'da görevlerine başlayacak. Peki, 15 bin öğretmen atama sonuçları nasıl sorgulanır? İşte MEB 15 bin öğretmen ataması sorgulama ekranı.
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI
Millî Eğitim Bakanlığınca, 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı.
15 bin öğretmen atamaları, 24 Kasım 2025 Pazartesi günü yapıldı. 21 Kasım'da tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte atanan öğretmenlerin görev yerleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde belli oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende, 15 bin öğretmen adayının ataması yapılarak görev yerleri ilan edildi.
Adaylar, e-Devlet'te bulunan "Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden atama sonuçlarını sorgulayabilecek.
ATANAN ÖĞRETMENLERİN GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ
Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026'da görevlerine başlayacak.
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI
Atamada en fazla kontenjan ayrılan branşlar, sınıf öğretmenliği (4 bin 378), özel eğitim öğretmenliği (3 bin 87), din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği (1802), okul öncesi öğretmenliği (1321) ve İngilizce öğretmenliği (757) oldu.
KPSS PUANI İLE SON ATAMA
MEB, bu atamanın tamamlanmasıyla son kez KPSS ile sözlü sınav üzerinden öğretmen istihdamı yapmış olacak. Bu atamanın ardından sözleşmeli öğretmen alımları Milli Eğitim Akademisi (MEB-AGS) üzerinden gerçekleştirilecek.