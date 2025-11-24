Öğretmenlik atama sonuçları 2025: MEB 15 bin öğretmen ataması sorgulama ekranı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından aylardır heyecanla beklenen 15 bin öğretmen ataması sonuçları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Atanan binlerce öğretmen, kariyerlerinin en önemli adımını atarken, atama sonuçları e-Devlet'in resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Ataması yapılan öğretmenler 19 Ocak 2026'da görevlerine başlayacak. Peki, 15 bin öğretmen atama sonuçları nasıl sorgulanır? İşte MEB 15 bin öğretmen ataması sorgulama ekranı.