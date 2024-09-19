Öğretmenlik mülakat sonuçları 2024: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? (MEB 20 bin öğretmen ataması)

Öğretmenlik mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 20 bin öğretmen ataması öncesinde öğretmen adayları tarafından sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlik mülakat sonuçları için Danıştay'ın kararını işaret etti ve ayrıntıları açıkladı. Peki, 2024 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmenlik mülakat sonuçları 2024: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? (MEB 20 bin öğretmen ataması) - 1

2024 öğretmenlik mülakat sonuçları için geri sayım sürmeye devam ediyor. Sözlü sınav ve mülakat sonuçlarının açıklanmasını bekleyen öğretmen adaylarının gözü, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan 20 bin öğretmen atamasına çevrildi. Peki, 2024 öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Öğretmenlik mülakat sonuçları 2024: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? (MEB 20 bin öğretmen ataması) - 2

ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde katıldığı programda, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıklarından ve yeni müfredatın nasıl uygulanacağına yönelik açıklama yaptı.

Bakan Tekin öğretmenlik mülakat sonuçları ile ilgili şunları söyledi;

Öğretmenlik mülakat sonuçları 2024: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? (MEB 20 bin öğretmen ataması) - 3

"Mülakatlarda adaletsizlik ve hukuksuzluğa karşı her tedbiri aldık. Mülakat notunun da yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakatla oluşmasını istedik. Mülakatları tamamladık. Danıştay’ın kararından sonra öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakat sonuçlarını duyuracağız."

Buna göre; 2024 öğretmenlik mülakat sonuçları, Danıştay'ın kararının belli olmasıyla birlikte açıklanacak.

Öğretmenlik mülakat sonuçları 2024: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? (MEB 20 bin öğretmen ataması) - 4

ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Esas ile ilgili kararın kısa zamanda çıkmasını beklediklerini de vurgulayan Bakan Tekin, "Kararı aldığımız gün 20 bin öğretmen atamasını yapacağız." dedi.

Öğretmenlik mülakat sonuçları 2024: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? (MEB 20 bin öğretmen ataması) - 5

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR?

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra duyurulacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

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