Öğretmenlik mülakat sonuçları 2024: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? (MEB 20 bin öğretmen ataması)
Öğretmenlik mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 20 bin öğretmen ataması öncesinde öğretmen adayları tarafından sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlik mülakat sonuçları için Danıştay'ın kararını işaret etti ve ayrıntıları açıkladı. Peki, 2024 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 öğretmenlik mülakat sonuçları için geri sayım sürmeye devam ediyor. Sözlü sınav ve mülakat sonuçlarının açıklanmasını bekleyen öğretmen adaylarının gözü, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan 20 bin öğretmen atamasına çevrildi. Peki, 2024 öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?