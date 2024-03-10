Oğuz Erge'nin kızından karar sonrası ilk açıklama: Babam mezarında daha rahat uyuyacak

Oğuz Erge'nin eski eşi Nevra Karaman da, "Hızlı mahkeme süreci verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl 8 ay hapis cezası benim ve kızımın içini rahatlattı. Acımız bir nebze olsun azalttı. Yüreğimize su serpti. Verilen karardan memnunuz. Yeterli bulduk. Adalete olan güvenimiz tamdı. Bu karar da güvenimizi sarsmadı. Hakimlerimize ve savcılarımıza teşekkür ederiz. Kızım ve ben psikolojik destek alıyoruz. Beraber bu zorlu süreci atlatmaya çalışıyoruz" dedi.