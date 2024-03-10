Oğuz Erge'nin kızından karar sonrası ilk açıklama: Babam mezarında daha rahat uyuyacak
Türkiye'nin konuştuğu cinayete ilişkin davada karar çıktı. İzmir'de taksi şoförü Oğuz Erge'yi silahla öldüren sanık Delil Aysal ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldu. Oğuz Erge'nin 16 yaşındaki kızı Naz Erge "Bu güzel kararı babamın mezarına gidip söyleyeceğim. O da bunu duyunca mezarında daha rahat uyuyacak" dedi.
44 yaşındaki Oğuz Erge İzmir'de 15 yıldır taksi şoförlüğü yapıyordu. Aracı arızalı olduğu için evine dönecekti ancak soğuk havada üşümesin diye taksi bekleyen bir genci aracına aldı
19 yaşındaki Delil Aysal bir süre yanlış adreste gezdirği taksi şoförüne ruhsatsız tabancasıyla üç el ateş etti. Ağır yaralanan iki çocuk babası oğuz erge kurtarılamadı.