Oğuzeli Belediyesi hangi partide? Oğuzeli Belediye başkanı kimdir? Oğuzeli Belediye başkan adayları

OĞUZELİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Oğuzeli Belediyesi Başkanı Mehmet Sait Kılıç Kimdir?

1962 Yılında Oğuzeli’nde dünyaya gelen Mehmet Sait KILIÇ, ilkokul, orta ve lise öğrenimini Oğuzeli’nde tamamladı.



1984 yılında ise Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesini bitirdi.



1985 yılında Öğretmenlik mesleğine başlayarak, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Karaman illerinde öğretmenlik yaptı.

1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bölümü”nden mezun olup, ikinci üniversitesini bitirdi ve Milli Eğitim Bakanlığı "Eğitim Müfettişliği” sınavını kazanarak Gaziantep'te Eğitim Müfettişi olarak göreve başladı.



2018 yılında Hasan KALYONCU Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirerek Yüksek Lisansını tamamladı.



2008-2011 yılları arasında Kahramanmaraş'ta Eğitim Müfettişi olarak görev yaptı.

Birçok Sivil Toplum Kuruluşlarında görev alarak, bu kuruluşlarda; kuruculuk, üyelik ve yöneticilik yapmıştır.



Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Konsey Üyeliğine seçilmiş olup, halen bu görevi yürütmektedir.



30 Mart 2014 yerel seçimlerine Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday olarak giren Mehmet Sait KILIÇ Oğuzeli'li hemşerilerimizin teveccühü ile Oğuzeli Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.



31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhur ittifakının Milliyetçi Hareket Partisi adayı olarak giren Mehmet Sait KILIÇ bir önceki döneme göre daha büyük bir teveccüh ve destekle, daha güçlü bir şekilde ikinci hizmet dönemine

1 Nisan 2019 tarihi itibariyle başlamıştır.



Mehmet Sait KILIÇ; Evli ve 2 erkek, 2 kız olmak üzere, 4 çocuk babasıdır.