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Oğuzeli Belediyesi hangi partide? Oğuzeli Belediye başkanı kimdir? Oğuzeli Belediye başkan adayları

Oğuzeli Belediyesi hangi partide? Oğuzeli Belediye Başkanı kimdir? Oğuzeli Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Gaziantep Oğuzeli Belediyesini hangi parti kazandı ve Gaziantep Oğuzeli Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Gaziantep Oğuzeli yerel seçim sonuçları..

Oğuzeli Belediyesi hangi partide? Oğuzeli Belediye başkanı kimdir? Oğuzeli Belediye başkan adayları - 1

OĞUZELİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Gaziantep Oğuzeli Belediyesini 10.174 alınan oy ve %57.32 oy oranı ile MHP adayı Mehmet Sait Kılıç kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • MHP%57.32
  • CHP%39.48
  • Saadet Partisi%1.15
  • DP%0.94
  • DOĞAN ÖZMAYA%0.56
  • BTP%0.54

TÜRKİYE HABERLERİ

Oğuzeli Belediyesi hangi partide? Oğuzeli Belediye başkanı kimdir? Oğuzeli Belediye başkan adayları - 2

OĞUZELİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Oğuzeli Belediyesi Başkanı Mehmet Sait Kılıç Kimdir?

1962 Yılında Oğuzeli’nde dünyaya gelen Mehmet Sait KILIÇ, ilkokul, orta ve lise öğrenimini Oğuzeli’nde tamamladı.

1984 yılında ise Selçuk Üniversitesi  Eğitim Fakültesini bitirdi.

1985 yılında Öğretmenlik mesleğine başlayarak, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Karaman illerinde öğretmenlik yaptı.

1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bölümü”nden mezun olup, ikinci üniversitesini bitirdi ve Milli Eğitim Bakanlığı "Eğitim Müfettişliği” sınavını kazanarak Gaziantep'te Eğitim Müfettişi olarak göreve başladı.

2018 yılında Hasan KALYONCU Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirerek Yüksek Lisansını tamamladı.

2008-2011 yılları arasında Kahramanmaraş'ta Eğitim Müfettişi olarak görev yaptı.

Birçok Sivil Toplum Kuruluşlarında görev alarak, bu kuruluşlarda; kuruculuk, üyelik ve yöneticilik yapmıştır.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Konsey Üyeliğine seçilmiş olup, halen bu görevi yürütmektedir.

30 Mart 2014 yerel seçimlerine Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday olarak giren Mehmet Sait KILIÇ Oğuzeli'li hemşerilerimizin teveccühü ile Oğuzeli Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhur ittifakının Milliyetçi Hareket Partisi adayı olarak giren Mehmet Sait KILIÇ bir önceki döneme göre daha büyük bir teveccüh ve destekle, daha güçlü bir şekilde ikinci hizmet dönemine 
1 Nisan 2019 tarihi itibariyle başlamıştır.

Mehmet Sait KILIÇ; Evli ve 2 erkek, 2 kız olmak üzere, 4 çocuk babasıdır.

Oğuzeli Belediyesi hangi partide? Oğuzeli Belediye başkanı kimdir? Oğuzeli Belediye başkan adayları - 3

OĞUZELİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MEHMET SAİT KILIÇ
  • MEHMET KILINÇ
  • HÜSEYİN TAŞDEMİR
  • EREN GÜLERİM
  • YAKUP ÖZTÜRKMEN
  • BEKİR ÖZTEKİN
  • YILMAZ MELET
  • HÜSEYİN BULUT
  • MEHMET ÇAPKUR
  • HASAN KURT
  • AHMET BOZGEYİK
  • ADİL KÖK
  • SÜLEYMAN MERCAN
  • MEHMET EKİNCİ
  • ADNAN BOZKIROĞLU
  • ZERAFETTİN YILDIRIM
  • MEHMET BOZKURT
  • CEBBAR DİNÇ
  • AYŞE BAKIŞGAN
Oğuzeli Belediyesi hangi partide? Oğuzeli Belediye başkanı kimdir? Oğuzeli Belediye başkan adayları - 4

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