Oksijen tüpü açıldı, yolcular kaçıştı

Bingöl'de özel halk otobüsüne oksijen tüpüyle binen bir kişi paniğe yol açtı. Araç hareket edince yolcunun bacaklarının arasından kayan oksijen tüpünün kapağı açıldı. Vatandaşlar hızla aracı terk etti.

Oksijen tüpü açıldı, yolcular kaçıştı - 1

Bingöl'de öğle saatlerinde bir kişi, oksijen tüpü ile özel halk otobüsüne bindi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Oksijen tüpü açıldı, yolcular kaçıştı - 2

Yolcu tüpü ayaklarının arasına alırken, otobüs de hareket etti.

Oksijen tüpü açıldı, yolcular kaçıştı - 3

Bir süre sonra kayan ve açılan oksijen tüpü, otobüsün içerisinde paniğe neden oldu.

Oksijen tüpü açıldı, yolcular kaçıştı - 4

Çıkan ses nedeniyle neye uğradığını şaşıran şoför ile diğer yolcular, aracın durdurulmasının ardından panikle kendilerini otobüsten aşağı attı.

Oksijen tüpü açıldı, yolcular kaçıştı - 5

"BOMBA PATLIYOR DENİLDİ"

Şoför Mehmet Asilzade olayı şöyle anlattı:

"Seyir halindeyken arkadan bir hava kaçırma sesi bana geldi. Tabii kalabalık olduğu için ben neyin ne olduğunu ilk başta çok fark edemedim. Benim gördüğüm tek şey insanların arkadan öne doğru gelip bağırmaları çağırmalarıydı, 'Kaptan kapıyı aç' diye bağırıyorlardı.

Benim menzilim yaklaşık 40-45 kilometre seyir halinde geliyordum. Kapıyı açmadım, önce arabayı kontrol ettim. Herhangi bir şey yoktu. Yangın var diye düşündüm ilk başta, arabada ya da göstergede herhangi bir olumsuzluk olmayınca soğukkanlılığımı muhafaza ederek kavşağı geçtim. Kavşaktan sonra arabayı sağa yanaştırdım. Ondan sonra kapıyı açtım. Bir kişi arabada kaldı, 'Bomba patlıyor, bomba patlıyor' denilince kemerimi açıp, arabada kalan tek kişiden önce ben indim. Allah'a şükürler olsun kimsenin burnu kanamadan herkesi sağ salim yanaştırdım."

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