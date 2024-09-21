Oksijen tüpü açıldı, yolcular kaçıştı

"BOMBA PATLIYOR DENİLDİ"

Şoför Mehmet Asilzade olayı şöyle anlattı:

"Seyir halindeyken arkadan bir hava kaçırma sesi bana geldi. Tabii kalabalık olduğu için ben neyin ne olduğunu ilk başta çok fark edemedim. Benim gördüğüm tek şey insanların arkadan öne doğru gelip bağırmaları çağırmalarıydı, 'Kaptan kapıyı aç' diye bağırıyorlardı.

Benim menzilim yaklaşık 40-45 kilometre seyir halinde geliyordum. Kapıyı açmadım, önce arabayı kontrol ettim. Herhangi bir şey yoktu. Yangın var diye düşündüm ilk başta, arabada ya da göstergede herhangi bir olumsuzluk olmayınca soğukkanlılığımı muhafaza ederek kavşağı geçtim. Kavşaktan sonra arabayı sağa yanaştırdım. Ondan sonra kapıyı açtım. Bir kişi arabada kaldı, 'Bomba patlıyor, bomba patlıyor' denilince kemerimi açıp, arabada kalan tek kişiden önce ben indim. Allah'a şükürler olsun kimsenin burnu kanamadan herkesi sağ salim yanaştırdım."