Öksürük deyip geçmeyin! Türkiye'de vakalar artıyor, 17 kişinin ölümüne neden oldu

"AŞI BAĞIŞIKLIĞI 14 YAŞ SONRASI BİTİYOR"
Çocukluk çağı aşı takviminde uygulanan boğmaca aşılarıyla elde edilen bağışıklığın 14 yaşına geldiğinde kaybolduğunu belirten Prof. Dr. Yavuz, bu nedenle hem gebelerin eğitimi hem de kadın doğum hekimlerinin bilgilendirilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı. Böylece 0-1 yaş arası henüz aşı bağışıklığını elde etmemiş çocukların korunabileceğini söyleyen Prof. Dr. Yavuz, "Gebelerin aşılanmasını gebeliğin son 3 ayında tercih ediyoruz. Bu aşılar uzun yıllardır kullanılıyor. Güvenli olduğu gösterilmiş, onlarca yıldır kullanılan aşılar. Pandemiyle birlikte insanların kafasında aşı tereddüdü de arttı. Doğru bilgileri, uygun yöntemlerle her seviyeden insana ulaştırmak çok önemli. Aşı reddi gerçekten sağlıktaki birçok kazanımımızı kaybettirdi. Biz bunu kızamıkta da yaşadık. Çok ciddi kızamık salgınları oldu, halen devam ediyor. Avrupa'da da Türkiye'de de, Rusya, Kırgızistan gibi bölgelerde çok yüksek. Onun için aşı tereddüdüyle çok etkili bir şekilde mücadele etmemiz şart" diye konuştu.