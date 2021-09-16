Öksürük sesinden corona virüs tespit sistemi geliştirildi

Fırat Üniversitesi (FÜ) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zülfü Genç öncülüğünde, yapay zeka tabanlı ‘ses ve öksürük’ ile corona virüs başta olmak üzere bir çok hastalığın teşhisi ile ilgili yazılım geliştirildi.

3 bin veri ile ses ve öksürük kayıtlarına göre kişinin corona virüs olup olmadığını saptadıklarını belirten Doç. Dr. Genç, başarı oranının ise yüzde 60 ila 80 arasında olduğunu kaydetti.

Proje, KOSGEB ve ilgili kurullar tarafından kabul edilerek desteklendi.