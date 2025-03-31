Öksürük şikayetiyle doktora gitti: Dudaklarının arasındayken yutmuş, akciğerinden çıktı

Başarılı operasyonla sağ akciğerdeki yabancı cismin çıkarılarak hastanın rahatlatıldığını anlatan Dumanlı, şöyle konuştu:



"Nefes borusunun içine girmiş bir metalik cisim, kanamaya, delinmeye ve akciğerin sönmesine sebep olabilecek pozisyon oluşturabilir. Bizim çıkarmış olduğumuz metal parça öyle çok fazla pürüzlü değildi. Hastamız bu konuda şanslıydı. Akciğerinde ve nefes borusunda herhangi bir yırtılma, kanama ve sönme gibi bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Gayet güzel ve başarılı bir müdahalemiz oldu. Hastamızın yoğun bakımdaki tedavisinin ardından kontrollerimizi yaptık. Görüntülemelerde herhangi bir problem görülmedi. Şifayla da taburcu ettik."





