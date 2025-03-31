Öksürük şikayetiyle doktora gitti: Dudaklarının arasındayken yutmuş, akciğerinden çıktı
Afyonkarahisar'da bir kişinin iki dudağının arasında tuttuğu sırada yutunca akciğerine kaçan 12 milimetrelik metal pul, başarıyla alındı.
Kentte yaşayan 37 yaşındaki B.Ö'nün iki dudağının arasında tuttuğu metal pul, nefes borusuna kaçtı. Bir süre sonra Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi Acil Servisine kuru öksürük şikayetiyle müracaat eden B.Ö'nün tomografisinde sağ akciğerinin bronşunda yabancı cisim görüntülendi.