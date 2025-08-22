Öksürük ve balgam şikayetiyle hastaneye gitti, erken müdahaleyle kurtuldu: İzmir'de akılalmaz olay

"CİSİM DAHA İÇLERE GİTMİŞ"

Göğüs Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Hakkı Ulutaş da akciğerlere kaçan yabancı cisimlerin zaman zaman akciğerlerde harabiyete neden olduğunu ve daha kapsamlı açık ameliyatlar ile çıkarılabildiğini belirtti.

Prof. Dr. Ulutaş, "Hastamıza iki hafta önce diş implantı yapılırken dişi aspire ediliyor ama o an fark etmiyorlar. Öksürük ve balgamla birlikte yavaş yavaş akciğer harabiyeti başlayınca göğüs hastalıklarına geliyor. Yabancı cisim tespit edildiği için biz anında operasyona alıyoruz. Ağız ya da burundan girilerek, genel anestezi altında herhangi bir kesi olmadan yapılan bronkoskopi işlemini uyguladık. Yabancı cisim çok derindeydi. İnce uzun olduğu için, cisim daha içlere gitmiş. Bunu çıkarmak bazen zor olabilir. Büyük ameliyatlar gerekebilir. Damar yaralanmalarına ve akciğer harabiyetine neden olur ve ciğeri kesmek gerekebilir. Hastamızda ona gerek duymadan bu parçayı çıkardık." diye konuştu.