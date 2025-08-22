Öksürük ve balgam şikayetiyle hastaneye gitti, erken müdahaleyle kurtuldu: İzmir'de akılalmaz olay

"ERKEN GELDİ DE KURTARDIK"
Yabancı cisimlerin uzun süre kalması durumunda kalıcı hasara neden olabildiğini kaydeden Prof. Dr. Ulutaş, özellikle küçük çocuğu olan ailelere uyarıda bulunup, şunları söyledi:
"Bu implantın ciğere kaçması elbette normal değil. Özellikle 3 yaş altı çocuklarda ellerine aldıkları her şeyi ağızlarına atabildikleri için bu durumlarla sık karşılaşılabilir.
Ama erişkinlerde bu kadar görmüyoruz.
Başörtüsü kullananlarda iğneyi yutma görülebiliyor. Trakestomi dediğimiz boğazı delik olan hastalarda oradaki aparatların kaçması şeklinde karşımıza gelebilir.
Diş implantının kaçması ilginçtir. İmplant solunum yoluna kaçmış ama tam olarak tıkamamış. İyi ki erken geldi de akciğeri harabiyetsiz kurtardık.
3-5 yıl sonra ya da 20 yıl sonra çocukluğunda yuttuğu cisimlerin akciğer harabiyetine neden olması nedeniyle gelen hastalarımız oldu.
Maalesef ameliyatla çıkarmak zorunda kaldık. Çünkü harap olmuştu.
Aileler küçük çocukların tekrarlayan ve geçmeyen öksürükleri konusunda duyarlı olmalı."