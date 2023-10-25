Okul adıyla zorbalık siteleri: Öğrenciler aşağılanıyor
Okullarda zorbalığın boyutu her geçen gün artıyor. Son dönemde sosyal medyadaki dedikodu sayfaları birçok öğrenciyi çok zor durumda bıraktı. Özellikle üniversitelilerin kullanmayı tercih ettiği bu sayfalarda, ya izinsiz şekilde çekilen fotoğraflar paylaşılıyor ya da rahatsız edici yorumlar yapılıyor. Uzmanların aileler ve okul yöneticilerine uyarıları var. Haber: Beyzanur Özer
İzinsiz başka öğrencilerin fotoğrafını çekiyor, sosyal medya sayfalarında anonim olarak paylaşıp yorumlar yapıyorlar.