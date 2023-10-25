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Okul adıyla zorbalık siteleri: Öğrenciler aşağılanıyor

Okullarda zorbalığın boyutu her geçen gün artıyor. Son dönemde sosyal medyadaki dedikodu sayfaları birçok öğrenciyi çok zor durumda bıraktı. Özellikle üniversitelilerin kullanmayı tercih ettiği bu sayfalarda, ya izinsiz şekilde çekilen fotoğraflar paylaşılıyor ya da rahatsız edici yorumlar yapılıyor. Uzmanların aileler ve okul yöneticilerine uyarıları var. Haber: Beyzanur Özer

Okul adıyla zorbalık siteleri: Öğrenciler aşağılanıyor - 1

İzinsiz başka öğrencilerin fotoğrafını çekiyor, sosyal medya sayfalarında anonim olarak paylaşıp yorumlar yapıyorlar.

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Okul adıyla zorbalık siteleri: Öğrenciler aşağılanıyor - 2

Okulların gündeminde internetteki dedikodu sayfaları var. Özellikle de üniversitelilerin kurduğu bu anonim platformlarda zorbalık ve kişisel verilerin ihlali yapılıyor.

Okul adıyla zorbalık siteleri: Öğrenciler aşağılanıyor - 3

Klinik Psikolog Hacer Yücetürk, "Çocuklar her gün kendileriyle ilgili yanıltıcı doğru olmayan ya da utandırıcı bilgi var mı fotograf itiraf sayfalarında mevcut mu ya da incitici tehdit edici bir mesaj var mı diye alarm halindeler. Her gün oraya girip check ediyorlar. Bu gerçekten bir genci çaresiz bırakan güvensiz olan hatta kimliğini zorbalayan bir zorbalık." değerlendirmesinde bulundu.

Okul adıyla zorbalık siteleri: Öğrenciler aşağılanıyor - 4

İtiraf sayfaları adı altında zorbalık yapıldığını söyleyen Yücetürk, "Her üniversitenin en az bir itiraf sayfası var. Bu liseye ilkokula kadar inebiliyor. Oraya fotoğrafı yükleyen mesajı yazan kişinin kimliğinin gizli olması, buradaki zorbalığın dozunu da artırıyor. Okul yönetimleri bu sayfaları incelemeli çünkü üniversitelerin birebir adıyla açılıyor. Burayı kullanan öğrencilerle ilgili işlem yapmalı." dedi.

Okul adıyla zorbalık siteleri: Öğrenciler aşağılanıyor - 5

Dedikodu sayfalarındaki bir başka tehlike de yapay zeka kullanılarak yapılan görseller.

Okul adıyla zorbalık siteleri: Öğrenciler aşağılanıyor - 6

Bilişim uzmanı Osman Demircan, "Sadece bir fotoğraf ya da çok kısa bir videoyla ciddi anlamda olmayan görüntüler oluşturulabilir hatta müstehcen görüntüler de oluşturulabilir. Bununla alakalı davaya konu olan da çok fazla olay yaşandı bunlar da sanki gerçekmiş gibi ifşa sitelerinde paylaşılabiliyor. Ksinlikle onay almadan bunların paylaşılamayacağı her ne olursa olsun bunların suç kapsamında olduğu ve ceza alınabileceğiyle alakalı ailelerin çocuklarını ciddi anlamda bilgilendirmeleri gerekiyor. İzinsiz paylaşılan fotoğraflar ve yazılarla ilgili savcılığa şikayette bulunulması gerekiyor." uyarısında bulundu.

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