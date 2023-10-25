Okul adıyla zorbalık siteleri: Öğrenciler aşağılanıyor

Bilişim uzmanı Osman Demircan, "Sadece bir fotoğraf ya da çok kısa bir videoyla ciddi anlamda olmayan görüntüler oluşturulabilir hatta müstehcen görüntüler de oluşturulabilir. Bununla alakalı davaya konu olan da çok fazla olay yaşandı bunlar da sanki gerçekmiş gibi ifşa sitelerinde paylaşılabiliyor. Ksinlikle onay almadan bunların paylaşılamayacağı her ne olursa olsun bunların suç kapsamında olduğu ve ceza alınabileceğiyle alakalı ailelerin çocuklarını ciddi anlamda bilgilendirmeleri gerekiyor. İzinsiz paylaşılan fotoğraflar ve yazılarla ilgili savcılığa şikayette bulunulması gerekiyor." uyarısında bulundu.