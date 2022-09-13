Okul alışverişi için Bulgaristan'dan Edirne'ye akın ettiler

Gıdadan giyime, ayakkabıdan çantaya kadar birçok ihtiyacını Edirne'den karşılayan Bulgaristan vatandaşlarının alışveriş listesine çocukların okul ihtiyaçları da eklendi. Sabahın erken saatlerinden itibaren kentteki kırtasiyecilerin yolunu tutan vatandaşlar kalem, defter, boyama kitabı, sulu boya, kalemlik gibi çocukların çeşitli ihtiyaçlarını alarak araçlarının bagajlarını doldurdu.

Haberler - İHA - DHA 13.09.2022 - 10:43

Okul alışverişi için Bulgaristan'dan Edirne'ye akın ettiler - 1

Temmuz ayında  vatandaşlarına 'ye pasaportsuz giriş kolaylığının sağlanmasının ardından adeta turist akınına uğradı. 

Okul alışverişi için Bulgaristan'dan Edirne'ye akın ettiler - 2

Gerek turlarla gerekse kendi araçlarıyla günübirlik Edirne'ye gelen Bulgar turistler, 2022-2023 eğitim öğretim yılında çocuklarının okul ihtiyaçları için kırtasiyelerin yolunu tuttu.

Okul alışverişi için Bulgaristan'dan Edirne'ye akın ettiler - 3

Edirne'deki kırtasiyelerde yoğunluk oluşturan Bulgaristan vatandaşları kitap, kalem, defter, boyama kitabı ve kalemlik gibi çocuklarının okul ihtiyacı olan çeşitli ürünleri alabilmek için sıraya girdi.

Okul alışverişi için Bulgaristan'dan Edirne'ye akın ettiler - 4

Bulgaristan'dan 'ye sadece kimlik göstererek girişin başlamasının ardından kentte alışveriş hareketliliği yaşandığını söyleyen Kırtasiyeci esnafı Tamer Dillek, "Bir de şimdi Kırtasiye sezonu olduğu için onlar da okul ihtiyaçlarını buradan karşılamaya çalışıyorlar. Maddi açıdan uygun geldiği için Edirne'yi tercih ediyorlar" ifadelerine yer verdi.

Okul alışverişi için Bulgaristan'dan Edirne'ye akın ettiler - 5
Okul alışverişi için Bulgaristan'dan Edirne'ye akın ettiler - 6
Okul alışverişi için Bulgaristan'dan Edirne'ye akın ettiler - 7
Okul alışverişi için Bulgaristan'dan Edirne'ye akın ettiler - 8
Okul alışverişi için Bulgaristan'dan Edirne'ye akın ettiler - 9
Okul alışverişi için Bulgaristan'dan Edirne'ye akın ettiler - 10
Okul alışverişi için Bulgaristan'dan Edirne'ye akın ettiler - 11
Okul alışverişi için Bulgaristan'dan Edirne'ye akın ettiler - 12
Okul alışverişi için Bulgaristan'dan Edirne'ye akın ettiler - 13
Okul alışverişi için Bulgaristan'dan Edirne'ye akın ettiler - 14

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